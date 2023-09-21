До переліку продуктів, корисних для нашого волосся, дієтологи внесли продукти, багаті на цинк.

Це й не дивно, адже саме цей мікроелемент сприяє росту волосся і бореться з його випадінням, зміцнюючи волосяні фолікули.

Він також допомагає регулювати вироблення шкірного сала на голові, тим самим зменшуючи утворення лупи та створюючи здорове середовище для росту волосся.

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Дієтологиня Ринкі Капур на початок свого списку продуктів, багатих на цинк, поставила шпинат.

– Цинк зі складу шпинату робить волосся сильним і стійким до пошкоджень, – каже Капур.

На другому місці – насіння гарбуза.

Цинк, присутній у насінні гарбуза, необхідний для виробництва кератину – білка, який допоможе запобігти ламкості волосся і сприятиме його росту.

Сочевиця, багата на фолієву кислоту, також є чудовим рослинним джерелом цинку і білка. Крім того, сочевиця також багата на біотин, залізо, вітамін С і магній.

Усі ці поживні речовини допомагають живити шкіру голови і сприяють виробленню колагену.

Далі дієтолог називає йогурт. Справжній, без цукру і добавок. Він сприяє відновленню та регенерації тканин волосся. Крім того, пробіотики в йогурті допомагають підтримувати здоров’я кишківника, що важливо для засвоєння поживних речовин, зокрема й цинку.

Окремим рядком – будь-які горіхи. Наприклад, мигдаль і кеш’ю містять велику кількість цинку та корисні жири. Цинк у горіхах сприяє росту й відновленню волосяних клітин, роблячи волосся яскравішим і густішим.

Обов’язкове додавання яєць у свій раціон поліпшить кровообіг у шкірі голови, гарантуючи, що волосяні фолікули отримають усі поживні речовини, необхідні для росту волосся.

Нут теж може допомогти зменшити випадіння волосся. Крім того, цинк і марганець, що містяться в бобах нуту, допомагають зміцнити й стимулювати ріст волосся. А вітамін А з нуту знижує ризик появи лупи і сухості.

Чорний шоколад – бонус від дієтолога. За словами Капур, у темному шоколаді присутні залізо, цинк і мідь, які, як відомо, покращують приплив крові до шкіри голови, стимулюючи швидший ріст волосся.

Ці мінерали також відіграють життєво важливу роль у збереженні густоти і блиску волосся.

Джерело: Health Shots