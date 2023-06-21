Лето — идеальное время для приготовления заготовок на зиму. Чтобы в холодное время года наслаждаться вкусными, домашними напитками, советуем приготовить компот из черешни.

Как приготовить компот из черешни без стерилизации — читайте в материале Фактов ICTV.

Ингредиенты

Для приготовления ароматного напитка, вам понадобится:

Вода — 1,5 л.

Сахар — 200 г.

Черешни — 400 г.

Как сварить компот без стерилизации

Сначала тщательно переберите черешню — плохие и гнилые ягоды лучше не использовать. Черешня должна быть спелая и свежая.

Теперь вымойте ягоды и заполните ими 1/3 объема банки. Залейте черешни кипятком и оставьте на 15 мин.

По истечению времени перелейте воду из банки в кастрюлю, добавьте сахар и вскипятите.

Залейте черешни горячим сиропом. Закатайте банку и переверните ее. Накройте компот теплым полотенцем или одеялом и оставьте на несколько дней при комнатной температуре.

Когда банки остынут, можно переносить компот на балкон или в подвал.

Перед началом приготовления компота все же стоит хорошо вымыть банки с содой и простерилизовать на пару 5 мин.