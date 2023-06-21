Літо – ідеальний час для приготування заготовок на зиму. Щоб в холодну пору року насолоджуватись смачними, домашніми напоями, радимо приготувати компот з черешні.

Як приготувати компот з черешні без стерилізації – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Інгредієнти

Для приготування ароматного напою, вам знадобиться:

Вода – 1,5 л.

Цукор – 200 г.

Черешні – 400 г.

Як зварити компот без стерилізації

Спершу ретельно переберіть черешню – погані та гнилі ягоди краще не використовувати. Черешня має бути спіла та свіжа.

Тепер вимийте ягоди та заповніть ними 1/3 об’єму банки. Залийте черешні окропом та залиште на 15 хв.

По закінченню часу перелийте воду з банки у каструлю, додайте цукор та закипʼятіть.

Залийте черешні гарячим сиропом. Закатайте банку та переверніть її. Накрийте компот теплим рушником чи ковдрою та залиште на кілька днів при кімнатній температурі.

Коли банки охолонуть, можна переносити компот на балкон чи у підвал.

Перед початком приготування компоту все ж варто добре вимити банки з содою та простерилізувати на пару 5 хв.