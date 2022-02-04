Группа исследователей из Университета Ватерлоо обнаружила, что значительное увеличение секреции слезы и стабильности слезной пленки после аэробных упражнений может быть еще одним средством для облегчения сухости и зуда глаз.

Каждый раз, когда мы моргаем, наши глаза покрываются слезной пленкой — важным защитным покрытием, необходимым для поддержания здоровой функции глаз.

Здоровая слезная пленка состоит из трех слоев: масла, воды и муцина, которые увлажняют поверхность глаза и защищают от вызывающих инфекцию раздражителей, таких как пыль или грязь.

Когда какая-либо часть слезной пленки становится нестабильной, на поверхности глаза могут образовываться сухие пятна, провоцирующие глазные симптомы, такие как зуд, ощущение покалывания и жжения.

— Из-за того, что большая часть нашей деятельности связана с использованием экранов гаджетов, симптомы сухости глаз становятся все более распространенными, — говорит исследователь Хайнц Отчере.

По его словам, исследование было направлено на то, чтобы определить, может ли сохранение физической активности быть эффективной профилактической мерой против сухости. Как замена глазных капель или других альтернативных методов лечения.

В ходе эксперимента 52 участника были разделены на две группы, спортсменов и неспортсменов, для участия в тренировке. Спортсмены тренировались не менее пяти раз в неделю, тогда как неспортсмены тренировались не чаще одного раза в неделю.

Исследователи проводили визуальные осмотры за пять минут до и после каждой тренировки, во время которых оценивали секрецию слезы и время разрыва слезы.

Хотя участники из группы спортсменов продемонстрировали наибольший эффект, Отчер говорит, что все добровольцы испытали значительное увеличение количества слезы и стабильности слезной пленки после тренировки.

— Людям может быть сложно регулярно заниматься спортом, когда существует потребность работать и все больше часов проводить перед экранами, — сказал ученый.

И подчеркнул, что результаты показывают, что физическая активность может быть действительно важна не только для нашего общего самочувствия, но и для здоровья наших глаз.