Група дослідників з Університету Ватерлоо виявила, що значне збільшення секреції сльози і стабільності слізної плівки після аеробних вправ може бути ще одним засобом для полегшення сухості і свербіння очей.

Кожного разу, коли ми моргаємо, наші очі покриваються слізною плівкою — важливим захисним покриттям, необхідним для підтримки здорової функції очей.

Здорова слізна плівка складається з трьох шарів: масла, води і муцину, які зволожують поверхню ока і захищають від викликають інфекцію подразників, таких як пил або бруд.

Коли будь-яка частина слізної плівки стає нестабільною, на поверхні ока можуть утворюватися сухі плями, що провокують очні симптоми, такі як свербіж, відчуття поколювання і печіння.

– Через те, що велика частина нашої діяльності пов’язана з використанням екранів гаджетів, симптоми сухості очей стають все більш поширеними, – говорить дослідник Хайнц Отчере.

За його словами, дослідження було спрямоване на те, щоб визначити, чи може збереження фізичної активності бути ефективним профілактичним заходом проти сухості. Як заміна очних крапель або інших альтернативних методів лікування.

В ході експерименту, 52 учасники були розділені на дві групи, спортсменів і неспортсменів, для участі в тренуванні. Спортсмени тренувалися не менше п’яти разів на тиждень, в той час як неспортсмени, тренувалися не частіше одного разу на тиждень.

Дослідники проводили візуальні огляди за п’ять хвилин до і після кожного тренування, під час яких оцінювали секрецію сльози і час розриву сльози.

У той час як учасники з групи спортсменів продемонстрували найбільший ефект, Отчер каже, що всі добровольці зазнали значного збільшення кількості сльози і стабільності слізної плівки після тренування.

– Людям може бути складно регулярно займатися спортом, коли існує потреба працювати і все більше годин проводити перед екранами, – сказав учений.

І підкреслив, що результати показують, що фізична активність може бути дійсно важлива не тільки для нашого загального самопочуття, але і для здоров’я наших очей.