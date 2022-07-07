Касторовое масло способно ускорить рост и укрепить волосы. Оно помогает в борьбе с секущимися кончиками и может укрепить волосяной корень.

Именно поэтому маски для волос на основе касторового масла пользуются популярностью.

Как приготовить маску для волос с касторовым маслом — читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Рецепт маски для укрепления волос

Стоит отметить, что наносить маску с касторовым маслом стоит на грязные волосы непосредственно перед их мытьем.

Ингредиенты:

касторовое масло — 30 г;

лимонный сок — 10 г;

мед — 10 гр;

один желток.

Для приготовления:

Растопите мед на водяной бане — он должен быть жидкий. Добавьте к теплому меду масло, сок лимона и желток. Перемешайте до однородности. Нанесите маску на волосы по всей длине, не трогая корней. Держать маску стоит в течение 30-50 мин. Помойте голову как обычно.

Чтобы действительно укрепить волосы, делайте такую маску два-три раза в неделю.