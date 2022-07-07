Касторовое масло способно ускорить рост и укрепить волосы. Оно помогает в борьбе с секущимися кончиками и может укрепить волосяной корень.
Именно поэтому маски для волос на основе касторового масла пользуются популярностью.
Как приготовить маску для волос с касторовым маслом — читайте в нашем материале.
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Рецепт маски для укрепления волос
Стоит отметить, что наносить маску с касторовым маслом стоит на грязные волосы непосредственно перед их мытьем.
Ингредиенты:
- касторовое масло — 30 г;
- лимонный сок — 10 г;
- мед — 10 гр;
- один желток.
Для приготовления:
- Растопите мед на водяной бане — он должен быть жидкий.
- Добавьте к теплому меду масло, сок лимона и желток.
- Перемешайте до однородности.
- Нанесите маску на волосы по всей длине, не трогая корней.
- Держать маску стоит в течение 30-50 мин.
- Помойте голову как обычно.
Чтобы действительно укрепить волосы, делайте такую маску два-три раза в неделю.
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