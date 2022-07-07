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Красота

Борется с секущимися кончиками: рецепт маски с касторовым маслом

7 июля 2022, 18:34
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Борется с секущимися кончиками: рецепт маски с касторовым маслом
Источник: Depositphotos

Касторовое масло способно ускорить рост и укрепить волосы. Оно помогает в борьбе с секущимися кончиками и может укрепить волосяной корень.

Именно поэтому маски для волос на основе касторового масла пользуются популярностью.

Как приготовить маску для волос с касторовым маслом — читайте в нашем материале.

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Рецепт маски для укрепления волос

Стоит отметить, что наносить маску с касторовым маслом стоит на грязные волосы непосредственно перед их мытьем.

Ингредиенты:

  • касторовое масло — 30 г;
  • лимонный сок — 10 г;
  • мед — 10 гр;
  • один желток.

Для приготовления:

  1. Растопите мед на водяной бане — он должен быть жидкий.
  2. Добавьте к теплому меду масло, сок лимона и желток.
  3. Перемешайте до однородности.
  4. Нанесите маску на волосы по всей длине, не трогая корней.
  5. Держать маску стоит в течение 30-50 мин.
  6. Помойте голову как обычно.

Чтобы действительно укрепить волосы, делайте такую маску два-три раза в неделю.

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