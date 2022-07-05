Как приготовить маску для волос из алоэ — рецепт

Алоэ — комнатное растение, которое является ценным источником витаминов и полезных минералов. Именно они необходимы для красоты и здоровья наших волос.
В состав алоэ входят аллантоин, фитонциды, аминокислоты, цинк, медь, ретинол, которые укрепляют волосы и придают им блеск. Кроме того, алоэ борется с перхотью, стимулирует рост, увлажняет и восстанавливает поврежденные волосы.
Как приготовить маску для волос из алоэ — читайте в нашем материале.
Рецепт маски для волос с алоэ
Чтобы приготовить такую маску, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- веточка алоэ;
- яичный желток;
- мед.
Для лучшего эффекта, перед приготовлением маски положите веточку алоэ на несколько часов в холодильник. Итак, чтобы приготовить маску для активного питания и увлажнения волос:
- выжмите сок с алоэ — ложкой или ножом отделите от основания листа мякоть. Заверните ее в кусочек марли и медленно выдавливайте жидкость;
- поставьте мед на водяную баню, чтобы он стал жидким;
- взбейте яйцо и соедините с теплым медом;
- добавьте к смеси сок алоэ и перемешайте до однородности;
- нанесите маску на волосы по всей длине;
- держите ее 30-40 мин.
Для лучшего эффекта наденьте шапочку и закутайте волосы в полотенце. Используйте такую маску три-пять раз в неделю, для активного улучшения волос.