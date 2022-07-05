Как приготовить маску для волос из алоэ — рецепт

Алоэ — комнатное растение, которое является ценным источником витаминов и полезных минералов. Именно они необходимы для красоты и здоровья наших волос.

В состав алоэ входят аллантоин, фитонциды, аминокислоты, цинк, медь, ретинол, которые укрепляют волосы и придают им блеск. Кроме того, алоэ борется с перхотью, стимулирует рост, увлажняет и восстанавливает поврежденные волосы.

Как приготовить маску для волос из алоэ — читайте в нашем материале.

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Рецепт маски для волос с алоэ

Чтобы приготовить такую маску, вам понадобятся следующие ингредиенты:

веточка алоэ;

яичный желток;

мед.

Для лучшего эффекта, перед приготовлением маски положите веточку алоэ на несколько часов в холодильник. Итак, чтобы приготовить маску для активного питания и увлажнения волос:

выжмите сок с алоэ — ложкой или ножом отделите от основания листа мякоть. Заверните ее в кусочек марли и медленно выдавливайте жидкость;

— ложкой или ножом отделите от основания листа мякоть. Заверните ее в кусочек марли и медленно выдавливайте жидкость; поставьте мед на водяную баню , чтобы он стал жидким;

, чтобы он стал жидким; взбейте яйцо и соедините с теплым медом;

и соедините с теплым медом; добавьте к смеси сок алоэ и перемешайте до однородности;

нанесите маску на волосы по всей длине;

держите ее 30-40 мин.

Для лучшего эффекта наденьте шапочку и закутайте волосы в полотенце. Используйте такую маску три-пять раз в неделю, для активного улучшения волос.