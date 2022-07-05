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Як приготувати маску для волосся з алое – рецепт

5 Липня 2022, 19:09
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як приготувати маску для волосся з алое – рецепт
Джерело: Depositphotos

Алое – кімнатна рослина, яка багата на цінне джерело вітамінів і корисних мінералів. Саме вони необхідні для краси та здоров’я нашого волосся.

До складу алое входять алантоїн, фітонциди, амінокислоти, цинк, мідь, ретинол, які зміцнюють волосся та надають йому блиск. Крім того, алое бореться з лупою, стимулює ріст, зволожує, живить та відновлює пошкоджене волосся.

Як приготувати маску для волосся з алое – читайте в нашому матеріалі.

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Рецепт маски для волосся з алое

Аби приготувати таку маску, вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • гілочка алое;
  • яєчний жовток;
  • мед.

Для кращого ефекту, перед приготуванням маски, покладіть гілочку алое на кілька годин в холодильник. Отож, аби приготувати маску для активного живлення та зволоження волосся:

  • вичавіть сік з алое – ложкою або ножем відокремте від основи листка м’якоть. Загорніть її в шматочок марлі та повільно видавлюйте рідину.
  • поставте мед на водяну баню, аби він став рідким;
  • взбийте яйце та з’єднайте з теплим медом;
  • додайте до суміші сік алое та перемішайте до однорідності;
  • нанесіть маску на волосся по всій довжині;
  • тримайте її 30-40 хв.

Для кращого ефекту – вдягніть шапочку та закутайте волосся в рушник. Використовуйте таку маску три-п’ять разів на тиждень, для активного покращення стану волосся.

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