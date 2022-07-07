Рицинова олія, або як її називають касторова олія, здатна пришвидшити ріст та зміцнити волосся. Вона допомагає у боротьбі з посіченими кінчиками та може зміцнити волосяний корінь.

Саме тому маски для волосся на основі рицинової олії користуються популярністю.

Як приготувати маску для волосся з рициновою олією – читайте в нашому матеріалі.

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Рецепт маски для зміцнення волосся

Варто зазначити, що наносити маску з рициновою олією варто на брудне волосся безпосередньо перед його миттям.

Інгредієнти:

рицинова олія – 30 г;

лимонний сік – 10 г;

мед – 10 гр;

один жовток.

Для приготування:

Розтопіть мед на водяній бані – він повинен бути рідкий. Додайте до теплого меду олію, сік лимона та жовток. Перемішайте до однорідності. Нанесіть маску на волосся по всій довжині, не чіпаючи коренів. Тримати маску варто протягом 30-50 хв. Помийте голову як зазвичай.

Щоб дійсно зміцнити волосся, робіть таку маску два-три рази на тиждень.