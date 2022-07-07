Рицинова олія, або як її називають касторова олія, здатна пришвидшити ріст та зміцнити волосся. Вона допомагає у боротьбі з посіченими кінчиками та може зміцнити волосяний корінь.
Саме тому маски для волосся на основі рицинової олії користуються популярністю.
Як приготувати маску для волосся з рициновою олією – читайте в нашому матеріалі.
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Рецепт маски для зміцнення волосся
Варто зазначити, що наносити маску з рициновою олією варто на брудне волосся безпосередньо перед його миттям.
Інгредієнти:
- рицинова олія – 30 г;
- лимонний сік – 10 г;
- мед – 10 гр;
- один жовток.
Для приготування:
- Розтопіть мед на водяній бані – він повинен бути рідкий.
- Додайте до теплого меду олію, сік лимона та жовток.
- Перемішайте до однорідності.
- Нанесіть маску на волосся по всій довжині, не чіпаючи коренів.
- Тримати маску варто протягом 30-50 хв.
- Помийте голову як зазвичай.
Щоб дійсно зміцнити волосся, робіть таку маску два-три рази на тиждень.
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