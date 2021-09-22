Ботокс для лица — один из методов борьбы с признаками старения. Женщины, которые пытаются сохранить молодость и привлекательный внешний вид, используют его, чтобы избавиться от мимических морщин.

Как работает ботокс и вредит ли это организму, Фактам ICTV рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Уманец.

— Ботокс — один из группы препаратов, содержащих ботулотоксин, тип А. Вообще это опасное вещество, но его научились правильно и безопасно использовать в косметологии. Суть его действия — в борьбе с признаками старения. Токсин с помощью укола вводят в мышцу, и он ее расслабляет. Последняя становится менее чувствительной к раздражителям и не двигается, тем самым не тянет за собой кожу и не образует залом, — поясняет Татьяна Уманец.

По ее словам, многие думают, что ботокс оказывает воздействие на морщины, но это не так.

Под действие вещества попадает именно мышца.

— Она не отмирает, она не спит, она просто не такая чувствительная. Все процессы происходят, как до укола. Мышца полноценно функционирует, происходят обменные процессы, ее питает кровь, — добавляет косметолог.

В то же время вследствие меньшей чувствительности удается избежать лишних заломов кожи и сохранить более молодой вид лица. Кожные заломы разглаживаются и не возникают вновь в течение определенного времени.

— Три-четыре месяца ботокс хорошо держит мышцу в покое, потом попускает. К концу шестого месяца эффекта почти нет — мышца работает обычно и снова провоцирует морщины, — замечает Татьяна Уманец.

Чтобы этого избежать, процедуру делают повторно. В общем, как объясняет специалист, ботокс колется раз в шесть месяцев для того, чтобы поддерживать эффект. От двух лет использования он держится немного дольше.

— Эта процедура — безопасна. И ее можно начинать делать с 18 лет, все по показаниям. Рекомендуется тем, у кого в состоянии покоя есть четкие морщины. Бывают ситуации, когда в 22 года сформированы заломы, что там уже срочно надо колоть, а бывает в 42 абсолютно ровная кожа без единой морщинки. Зависит от типа старения, — комментирует косметолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕРМАТОЛОГ КОСМЕТОЛОГ НЕМИРІВ (@dr.umanets)

В то же время противопоказаниями являются беременность, лактация, онкозаболевания. Но не из-за негативного воздействия на плод или же на будущую мать. По словам специалиста, эта группа просто малоизучена.