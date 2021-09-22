Ботокс для обличчя – один із методів боротьби з ознаками старіння. Жінки, які намагаються зберегти молодість і привабливий зовнішній вигляд, використовують його, щоб позбутися мімічних зморшок.

Як працює ботокс і чи шкодить це організму, Фактам ICTV розповіла лікар-дерматолог, косметолог Тетяна Уманець.

– Ботокс – один із групи препаратів, які містять ботулотоксин, тип А. Взагалі це небезпечна речовина, але її навчилися правильно та безпечно використовувати у косметології. Суть її дії – у боротьбі з ознаками старіння. Токсин за допомогою уколу вводять у м’яз, і він його розслаблює. Останній стає менш чутливим до подразників та не рухається, тим самим не тягне за собою шкіру і не утворює залом, – пояснює Тетяна Уманець.

За її словами, багато хто думає, що ботокс чинить дію на зморшки, але це не так.

Під дію речовини потрапляє саме м’яз.

– Він не відмирає, він не спить, він просто не такий чутливий. Усі процеси відбуваються, як до уколу. М’яз повноцінно функціонує, відбуваються обмінні процеси, його живить кров, – додає косметолог.

Водночас через меншу чутливість вдається уникнути зайвих заломів шкіри та зберегти молодший вигляд обличчя. Шкірні заломи розгладжуються та не виникають знову протягом певного часу.

– Три-чотири місяці ботокс добре тримає м’яз у спокої, потім попускає. До кінця шостого місяця ефекту майже немає – м’яз працює, як зазвичай, та знову провокує зморшки, – зауважує Тетяна Уманець.

Аби цьому запобігти, процедуру роблять повторно. Загалом, як пояснює фахівець, ботокс вводиться раз на шість місяців для того, щоб підтримувати ефект. Від двох років використання він тримається трішки довше.

– Ця процедура є безпечною. І її можна починати робити з 18 років, все за показаннями. Рекомендовано тим, у кого у стані спокою є чіткі зморшки. Є ситуації, коли у 22 роки сформовані заломи, і там вже терміново треба колоти, а буває у 42 абсолютно рівна шкіра без жодної зморшки. Залежить від типу старіння, – коментує косметолог.

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Водночас протипоказаннями є вагітність, лактація, онкозахворювання. Але не через негативний вплив на плід чи саму майбутню матір. За словами фахівця, ця група просто маловивчена.