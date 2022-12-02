Если хотите приготовить что-нибудь необычное, берите брюссельскую капусту, добавляйте к ней изюм и сливочное масло. Идеальное блюдо как для обычного обеда, так и для праздничного стола считает шеф Евгений Клопотенко.
Ингредиенты
- 500 г брюссельской капусты
- 50 г сливочного масла82,5%
- 50 г белых изюма
- 1 ст. ложки лимонного сока
- щепотка розового перца
- соль по вкусу
Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите от верхних листочков брюссельскую капусту и выложите в форму. Добавьте изюм. Его не нужно замачивать.
Сбрызните лимонным соком, посолите по вкусу и добавьте щепотку розового перца. Перемешайте и выложите сверху сливочное масло, порезанное на кусочки.
Запекайте 15 минут. Капуста должна приготовиться к состоянию аль денте, то есть быть немного хрустящей. Если вы передержите, она потеряет цвет и вкус.
Подавайте брюссельскую капусту с изюмом к столу теплой. По желанию еще сбрызните лимонным соком.
Источник: Евгений Клопотенко