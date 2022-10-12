Биточки из рыбы – популярное блюдо приморских регионов Украины. Ведь рыба там – традиционно королева стола. Но готовить такие котлеты можно не только из даров моря. Так же они вкусны и из речной рыбы. Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов предлагает рецепт рыбных биточков из щуки.
Ингредиенты:
- Филе щуки – 800 г-1 кг
- Лук – 1 большая головка
- Овсяное печенье – 120 г
- Молоко – 200 г
- Сливки – 50 г
- Сливочное масло – 50 г
- Укроп нарезанный – 1 ст. л.
- Петрушка нарезанная – 1 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Замачиваем в молоке овсяное печенье.
Лук обжариваем до золотистого цвета.
Филе щуки режем на кусочки и перекручиваем на мясорубке с луком.
Сливаем с печенья молоко, хорошо отжимаем.
Замешиваем фарш из рыбы и лука, добавляем печенье, зелень, сливки, соль и перец.
Яйцо разделяем на белок и желток. Желток сразу добавляем в фарш, а белок взбиваем до средних пиков и только после этого аккуратно вводим.
Ставим массу в холодильник на 30 минут, чтобы ингредиенты хорошо разошлись.
Достаем фарш из холодильника, формируем биточки и обжариваем с двух сторон до готовности.
После приготовления тушим еще 5 минут на сливочном масле.
Подаем с листьями салата или соусом из сливок, рыбного бульона и вина, которые выпариваем до нужной консистенции.