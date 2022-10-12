Биточки из рыбы – популярное блюдо приморских регионов Украины. Ведь рыба там – традиционно королева стола. Но готовить такие котлеты можно не только из даров моря. Так же они вкусны и из речной рыбы. Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов предлагает рецепт рыбных биточков из щуки.

Ингредиенты:

Филе щуки – 800 г-1 кг

Лук – 1 большая головка

Овсяное печенье – 120 г

Молоко – 200 г

Сливки – 50 г

Сливочное масло – 50 г

Укроп нарезанный – 1 ст. л.

Петрушка нарезанная – 1 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Замачиваем в молоке овсяное печенье.

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Лук обжариваем до золотистого цвета.

Филе щуки режем на кусочки и перекручиваем на мясорубке с луком.

Сливаем с печенья молоко, хорошо отжимаем.

Замешиваем фарш из рыбы и лука, добавляем печенье, зелень, сливки, соль и перец.

Яйцо разделяем на белок и желток. Желток сразу добавляем в фарш, а белок взбиваем до средних пиков и только после этого аккуратно вводим.

Ставим массу в холодильник на 30 минут, чтобы ингредиенты хорошо разошлись.

Достаем фарш из холодильника, формируем биточки и обжариваем с двух сторон до готовности.

После приготовления тушим еще 5 минут на сливочном масле.

Подаем с листьями салата или соусом из сливок, рыбного бульона и вина, которые выпариваем до нужной консистенции.