Биточки з риби – популярна страва приморських регіонів України. Адже риба там – традиційно королева столу. Та готувати такі котлети можна не тільки з дарів моря. Так само добре вони смакує і річкова риба. Шеф та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов пропонує рецепт рибних биточків зі щуки.

Інгредієнти:

Філе щуки – 800 г-1 кг

Цибуля – 1 велика головка

Вівсяне печиво – 120 г

Молоко – 200 г

Вершки – 50 г

Вершкове масло – 50 г

Кріп нарізаний – 1 ст. л.

Петрушка нарізана – 1 ст. л.

Яйце – 1 шт.

Сіль, перець – за смаком

Приготування:

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Замочуємо в молоці вівсяне печиво.

Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору.

Філе щуки ріжемо на шматочки та перекручуємо на м’ясорубці з цибулею.

Зливаємо з печива молоко, добре відтискаємо.

Замішуємо фарш з риби і цибулі, додаємо печиво, зелень, вершки, сіль та перець.

Яйце розділяємо на білок та жовток. Жовток одразу додаємо до фаршу, а білок збиваємо до середніх піків і лише після цього акуратно вводимо.

Ставимо масу в холодильник на 30 хвилин, щоб інгредієнти добре розійшлися.

Дістаємо фарш з холодильника, формуємо биточки й обсмажуємо з двох боків до готовності.

Після приготування тушкуємо ще 5 хвилин на вершковому маслі.

Подаємо з листям салату чи з соусом з вершків, рибного бульйону та вина, які випарюємо до потрібної консистенції.