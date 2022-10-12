Биточки з риби – популярна страва приморських регіонів України. Адже риба там – традиційно королева столу. Та готувати такі котлети можна не тільки з дарів моря. Так само добре вони смакує і річкова риба. Шеф та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов пропонує рецепт рибних биточків зі щуки.
Інгредієнти:
- Філе щуки – 800 г-1 кг
- Цибуля – 1 велика головка
- Вівсяне печиво – 120 г
- Молоко – 200 г
- Вершки – 50 г
- Вершкове масло – 50 г
- Кріп нарізаний – 1 ст. л.
- Петрушка нарізана – 1 ст. л.
- Яйце – 1 шт.
- Сіль, перець – за смаком
Приготування:
Замочуємо в молоці вівсяне печиво.
Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору.
Філе щуки ріжемо на шматочки та перекручуємо на м’ясорубці з цибулею.
Зливаємо з печива молоко, добре відтискаємо.
Замішуємо фарш з риби і цибулі, додаємо печиво, зелень, вершки, сіль та перець.
Яйце розділяємо на білок та жовток. Жовток одразу додаємо до фаршу, а білок збиваємо до середніх піків і лише після цього акуратно вводимо.
Ставимо масу в холодильник на 30 хвилин, щоб інгредієнти добре розійшлися.
Дістаємо фарш з холодильника, формуємо биточки й обсмажуємо з двох боків до готовності.
Після приготування тушкуємо ще 5 хвилин на вершковому маслі.
Подаємо з листям салату чи з соусом з вершків, рибного бульйону та вина, які випарюємо до потрібної консистенції.