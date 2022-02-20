Мужчины фанатеют от обнаженной женской груди. Сексолог рассказала, так ли это

Существует мнение, что мужчины обожают смотреть на обнаженную женскую грудь. Именно поэтому женщины очень зацикливаются на вопросе размера, внешнего вида этой части тела.

Действительно ли это так, рассказала сексолог, психотерапевт, автор книги-тренинга о женском оргазме Твоя история о… Оксана Ефремова во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье.

— Мужчины любят смотреть не только на красивую женскую грудь, но и на наше лицо, фигуру, соотношение талии, бедер, груди. Кстати, последнее является определяющим. Именно пропорции, а не размеры, – говорит Оксана Ефремова.

По ее словам, информация о груди является стереотипом.

Поэтому женщины не должны слепо ей верить и подстраивать себя под определенные стандарты.

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Они должны работать над собой, чтобы быть в балансе со своим внутренним “я”. Тогда появится внутренняя сексуальность и уверенность. И это будет гораздо больше привлекать мужчин.