Чоловіки фанатіють від оголених жіночих грудей. Сексолог розповіла, чи так це

Існує думка, що чоловіки обожнюють дивитися на оголені жіночі груди. Саме тому жінки дуже зациклюються на питанні розміру, зовнішнього вигляду цієї частини тіла.

Чи справді це так, розповіла сексолог, психотерапевт, авторка книги-тренінгу про жіночий оргазм Твоя історія про… Оксана Єфремова під час інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я.

– Чоловіки люблять дивитися не лише на красиві жіночі груди, а й на наше обличчя, фігуру, співвідношення талії, стегон, грудей. До речі, останнє є визначальним. Саме пропорції, а не розміри, – говорить Оксана Єфремова.

За її словами, інформація щодо грудей є стереотипом.

Саме тому жінки не мають сліпо вірити цьому та підлаштовувати себе під певні стандарти.

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Натомість вони повинні працювати над собою, щоб бути у балансі зі своїм внутрішнім “я”. Тоді з’явиться внутрішня сексуальність та впевненість. І це значно більше приваблюватиме чоловіків.