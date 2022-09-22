В новом исследовании британские ученые из университетов Лимерика и Эссекса предприняли попытку понять, что побуждает людей просматривать контект порнографического характера. В результате выяснилось, что обращение к порно провоцирует обычная скука.

— Скучающие люди могут чувствовать, что их жизнь лишена цели, а порно оказалось доступным способом от этого отвлечься, — отмечают исследователи.

По их словам, в предыдущих научных работал было доказано, что скука сигнализирует об отсутствии смысла жизни, притупляет заинтересованность в текущих делах.

Отмечается, что стремление избавиться от скуки заставляет людей искать удовольствия. Так, к примеру, одни прибегают к нездоровому питанию, другие начинают стимулировать сексуальное влечение.

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Сообщается, что в исследовании приняли участие 179 человек – 104 мужчины и 75 женщин. Они отвечали на вопросы, которые помогали оценить склонность к просмотру порно и определить, считают ли они свою жизнь бессмысленной. Параллельно с этим оценивали, насколько активно участники ищут сексуальное удовольствие.

В результате ученые обнаружили очевидную связь между скукой и потреблением порнографии. Впрочем, по их словам, скука является сравнительно слабой эмоцией в сравнении с другими, более сильными, аффектными состояниями.

Источник: ScienceDirect