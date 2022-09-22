У новому дослідженні британські вчені з університетів Лімеріка і Ессекса зробили спробу зрозуміти, що спонукає людей переглядати контект порнографічного характеру. В результаті з’ясувалося, що звернення до порно провокує звичайна нудьга.

– Нудьгуючі люди можуть відчувати, що їхнє життя позбавлене мети, а порно виявилося доступним способом від цього відволіктися, – відзначають дослідники.

За їхніми словами, в попередніх наукових працях було доведено, що нудьга сигналізує про відсутність сенсу життя, притупляє зацікавленість в поточних справах.

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Відзначається, що прагнення позбутися від нудьги змушує людей шукати задоволення. Так, наприклад, одні вдаються до нездорового харчування, інші починають стимулювати сексуальне тяжіння.

Повідомляється, що в дослідженні взяли участь 179 осіб – 104 чоловіки і 75 жінок. Вони відповідали на питання, які допомагали оцінити схильність до перегляду порно і визначити, чи вважають вони своє життя безглуздим. Паралельно з цим оцінювали, наскільки активно учасники шукають сексуальне задоволення.

В результаті вчені виявили очевидний зв’язок між нудьгою і споживанням порнографії. Втім, за їхніми словами, нудьга є порівняно слабкою емоцією в порівнянні з іншими, більш сильними, афектними станами.

Джерело: ScienceDirect