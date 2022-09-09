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Секс

Побожні люди ведуть краще сексуальне життя, ніж атеїсти – несподіване дослідження

9 Вересня 2022, 10:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
секс
Джерело: Depositphotos

Згідно з результатами Британського національного дослідження, релігійні люди більше насолоджуються сексуальними стосунками і мають вищий рівень задоволення.

Водночас, як наголошується, побожні люди віком від 18 до 59 років, як правило, рідше вдаються до любовних утіх.

Згідно з отриманими даними, заміжні вірянки повідомляли про більше задоволення сексуальним життям, ніж атеїстки.

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Одружені релігійні чоловіки також наполягали на тому, що їхнє особисте життя було дуже задовільним.

Дослідники також виявили, що секс поза священним шлюбним союзом – випадковий або без кохання, який, до речі, найчастіше заборонений для найбільш побожних – не вважався сексуальним задоволенням для віруючих чоловіків і жінок.

– Взаємозв’язок між частотою сексу і сексуальним задоволенням не є ані простим, ані однозначним, — зазначив дослідник з Університету Ексетера Ніцан Пері-Ротем.

Дослідження також виявило інші дивовижні зв’язки щодо типів людей, які вважають, що вони мають гарне сексуальне життя.

Так, крім релігійних переконань, на рівень задоволення в сексі впливає рівень освіти. Аналіз показав, що високоосвічені люди, як правило, менше займаються сексом, але не дуже з того тішаться.

Спільним для всіх учасників дослідження було те, що як надлишок сексу, так і його відсутність призводили до зниження рівня задоволення.

Джерело
New York Post
Теги
Наукові дослідження Релігія Секс
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