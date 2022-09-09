Согласно результатам Британского национального исследования, религиозные люди больше наслаждаются сексуальными отношениями и имеют более высокий уровень удовлетворения.

При этом, как отмечается, набожные люди в возрасте от 18 до 59 лет, как правило, реже предаются любовным утехам.

Согласно полученным данным, верующие замужние женщины сообщали о более удовлетворительной сексуальной жизни, чем неверующие.

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Не состоящие в браке религиозные мужчины также настаивали на том, что их личная жизнь тоже была очень удовлетворительной.

Исследователи также обнаружили, что секс вне священного брачного союза — случайный или без любви, как правило, запрещенный для самых набожных — не считался сексуальным удовлетворением для верующих мужчин и женщин.

— Взаимосвязь между частотой секса и сексуальным удовлетворением не является ни простой, ни однозначной, — отметил исследователь из Университета Эксетера Ницан Пери-Ротем.

Исследование также обнаружило другие удивительные связи в отношении типов людей, которые считают, что у них хорошая сексуальная жизнь.

Так, помимо религиозных убеждений, на уровень удовлетворения в сексе влияет уровень образования. Анализ показал, что высокообразованные люди, как правило, меньше занимаются сексом, но не очень этому рады.

Общим для всех участников исследования было то, что как избыток секса, так и его отсутствие приводили к снижению уровня удовлетворения.