Наверняка большинство женщин, которые выбирают современные методы борьбы с нежелательными волосами, убедились, что шугаринг или восковая депиляция не дают длительного эффекта.

Более кардинальный подход для достижения гладкой кожи — лазерная эпиляция. Преимущества очевидны: благодаря мощной работе диодного лазера волосяные фолликулы деликатно уничтожаются.

Но это требует довольно много времени, ведь курс длится 6-10 сеансов. В перерывах между процедурами возникает вопрос: а можно ли делать лазерную эпиляцию во время месячных? Об этом Фактам ICTV рассказывает врач-косметолог Татьяна Кузуб.

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— На сегодняшний день нет никаких прямых противопоказаний к лазерной эпиляции во время менструации. Однако, существует несколько важных аспектов, которые следует учитывать, — говорит специалист.

Болевой порог. Менструация может сопровождаться неприятными ощущениями и снижением болевого порога. Если женщина в этот период не испытывает дискомфорта, то нет никакого смысла отменять или переносить эпиляцию зоны бикини.

Средства гигиены. Однако следует подготовить соответствующие гигиенические средства, такие как тампоны или менструальная чаша, и определить удобные в критические дни.

Влияние гормонов. Некоторые замечают, что во время месячных меняется гормональный фон, и волосы начинают расти особенно живо. В этом случае, ради большей эффективности, стоит перенести сеанс на другую дату, например, на середину цикла.

Противопоказания

Поскольку данный метод удаления волос — технология достаточно сложная, он имеет ряд нюансов, обусловленных логическими медицинскими противопоказаниями. Процедуру нельзя проводить в следующих случаях:

если вы загорали или пользовались кремом для загара менее чем за две недели до сеанса;

онкология, варикоз, обострение инфекционных и кожных заболеваний;

у вас наблюдаются гормональные сбои или заболевания, которые к ним приводят;

период беременности или лактации.

При возможных сомнениях относительно проведения лазерной эпиляции во время месячных, лучше проконсультироваться с врачом-косметологом и гинекологом. Они смогут дать индивидуальные советы и рекомендации, учитывая особенности вашего организма.