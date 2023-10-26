Напевно, більшість жінок, які обирають сучасні методи боротьби з небажаним волоссям, переконалися, що шугаринг чи воскова депіляція не дають тривалого ефекту.

Більш кардинальний підхід для досягнення гладенької шкіри – лазерна епіляція. Переваги очевидні: завдяки потужній роботі діодного лазера волосяні фолікули делікатно знищуються.

Але це потребує доволі багато часу, адже курс триває 6-10 сеансів. У перервах між процедурами постає питання: а чи можна робити лазерну епіляцію під час місячних? Про це Фактам ICTV розповідає лікарка-косметолог Тетяна Кузуб.

Зараз дивляться

– На сьогодні немає жодних прямих протипоказань до лазерної епіляції під час менструації. Однак, існують кілька важливих аспектів, які слід враховувати, – каже фахівчиня.

Больовий поріг. Менструація може супроводжуватися неприємними відчуттями та зниженням больового порогу. Якщо жінка у цей період не відчуває дискомфорту, то немає жодного сенсу скасовувати або переносити епіляцію зони бікіні.

Засоби гігієни. Проте слід підготувати відповідні гігієнічні засоби, як-от тампони або менструальна чаша, та визначити найзручніші у критичні дні.

Вплив гормонів. Дехто помічає, що під час місячних змінюється гормональне тло, і волосся починає рости особливо жваво. У цьому випадку, заради більшої ефективності, варто перенести сеанс на іншу дату, наприклад, на середину циклу.

Протипоказання

Оскільки цей метод видалення волосся – технологія досить складна, він має ряд нюансів, обумовлених логічними медичними протипоказаннями. Процедуру не можна проводити у наступних випадках:

Якщо ви засмагали або користувалися кремом для засмаги менш ніж за два тижні до сеансу;

онкологія, варикоз, загострення інфекційних і шкірних захворювань;

у вас спостерігаються гормональні збої або захворювання, які до них призводять;

період вагітності або лактації.

За можливих сумнівів щодо проведення лазерної епіляції під час місячних, краще проконсультуватися з лікарем-косметологом та гінекологом. Вони зможуть надати індивідуальні поради та рекомендації, враховуючи особливості вашого організму.