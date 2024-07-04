Молодой картофель — это вкусный и полезный овощ, который содержит витамины и минералы. Однако из-за особенностей структуры и высокого содержания влаги необходимо тщательно выбирать методы приготовления. Молодой картофель можно пожарить, однако следует придерживаться определенных правил, чтобы кусочки не разваливались во время приготовления.

Можно ли жарить молодой картофель

Молодой картофель можно жарить с корочкой. Это очень вкусный и простой способ его приготовления. Он имеет нежную кожуру, которая во время жарки становится хрустящей, а мякоть получается мягкой и ароматной.

А вот очищать от кожуры молодой овощ не стоит из-за наличия большого количества влаги — в процессе приготовления кусочки могут разваливаться, превращаясь в пюре.

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Как правильно жарить молодой картофель

Молодой картофель можно жарить как самостоятельно, так и с другими овощами, например с луком, грибами или помидорами.

Вот несколько советов, как вкусно пожарить молодой картофель:

Выбирайте овощи небольшого размера. Чем меньше клубни, тем быстрее они приготовятся и вкуснее будут.

Тщательно вымойте картофелинки, но не чистите их. Кожура молодого картофеля содержит много витаминов и микроэлементов, поэтому ее лучше оставить.

Нарежьте кубиками или кусочками.

Разогрейте растительное масло на сковороде.

Обжарьте картофель на среднем огне до золотистого цвета.

Посолите и поперчите блюдо по вкусу.

За несколько минут до готовности добавьте в картофель мелко нарезанный чеснок, укроп или другие травы по вкусу.

Помидоры лучше добавлять к молодому картофелю в конце приготовления. Это поможет им сохранить свой свежий вкус и текстуру, а также придаст сочности и немного кислинки блюду. А вот грибы добавляйте к готовому картофелю, за несколько минут до подачи на стол. Их лучше жарить отдельно.

Можно ли жарить молодой картофель: все за и против

Молодой картофель имеет более высокое содержание влаги и меньшее количество крахмала по сравнению со зрелыми клубнями. Это делает его менее пригодным для жарки, склонным к размазыванию или превращению в пюре.

Блюдо получается более вкусным, когда имеет хрустящую внешнюю корочку и мягкий внутренний слой. Но из-за высокого содержания влаги, молодой картофель в процессе жарки практически не образует хрустящую корочку.

К тому же часто-густо кусочки обжариваются неравномерно. Некоторые ломтики получаются слишком мягкими, а остальные — твердыми.

Именно поэтому лучше всего жарить молодой картофель в кожуре, запекать в духовке, используя пергаментную бумагу, чтобы кусочки не пригорали. Ну и, конечно, его можно отварить, приправив большим количеством зелени.