Молода картопля – це смачний і корисний овоч, який містить вітаміни та мінерали. Однак через особливості структури та високий вміст вологи необхідно ретельно обирати методи приготування. Молоду картоплю можна посмажити, проте варто дотримуватися певних правил, щоб шматочки не розвалювалися під час приготування.

Чи можна смажити молоду картоплю

Молоду картоплю можна смажити зі скоринкою. Це дуже смачний і простий спосіб її приготування. Вона має ніжну шкірку, яка під час смаження стає хрусткою, а м’якоть виходить м’якою та ароматною.

А ось очищувати від шкірки молодий овоч не варто через наявність великої кількості вологи – в процесі приготування шматочки можуть розвалюватися, перетворюючись на пюре.

Як правильно смажити молоду картоплю

Молоду картоплю можна смажити як самостійно, так і з іншими овочами, наприклад із цибулею, грибами або помідорами.

Ось кілька порад, як смачно посмажити молоду картоплю:

Обирайте овочі невеликого розміру. Що менші бульби, то швидше вони приготуються і смачнішими будуть.

Ретельно вимийте картоплинки, але не чистьте їх. Шкірка молодої картоплі містить багато вітамінів і мікроелементів, тому її краще залишити.

Наріжте кубиками або шматочками.

Розігрійте олію на сковороді.

Обсмажте картоплю на середньому вогні до золотавого кольору.

Посоліть і поперчіть страву за смаком.

За кілька хвилин до готовності додайте в картоплю дрібно нарізаний часник, кріп або інші трави за смаком.

Помідори краще додавати до молодої картоплі наприкінці приготування. Це допоможе їм зберегти свій свіжий смак і текстуру, а також додасть соковитості й трохи кислинки страві. А от гриби додавайте до готової картоплі, за кілька хвилин до подачі на стіл. Їх краще смажити окремо.

Чи можна смажити молоду картоплю: всі за і проти

Молода картопля має вищий вміст вологи та меншу кількість крохмалю порівняно зі зрілими бульбами. Це робить її менш придатною для смаження, схильною до розмазування або перетворення на пюре.

Страва виходить смачнішою, коли має хрустку зовнішню скоринку і м’який внутрішній шар. Але через високий вміст вологи, молода картопля в процесі смаження практично не утворює хрусткої скоринки.

До того ж часто-густо шматочки обсмажуються нерівномірно. Деякі скибочки виходять занадто м’якими, а решта – твердими.

Саме тому найкраще смажити молоду картоплю в шкірці, запікати в духовці, використовуючи пергаментний папір, щоб шматочки не пригорали. Ну і, звісно, її можна відварити, приправивши великою кількістю зелені.