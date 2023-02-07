Хозяйственное мыло — универсальное средство, которое хозяйки используют для различных потребностей. Это противовирусное средство отлично очищает любую одежду от самых сложных пятен.

Довольно часто люди пользуются хозяйственным мылом не только для стирки, но и для интимной гигиены, мытья волосс или умывания кожи лица.

Факты ICTV спросили у врача-дерматолога, можно ли использовать хозяйственное мыло для очищения лица и как умывание этим средством скажется на коже.

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Польза хозяйственного мыла

Кусочек хозяйственного мыла можно встретить в каждом доме. Это средство изготавливают из натуральных и экологически чистых материалов, растительных масел и животных жиров.

Оно считается гипоаллергенным и абсолютно безопасным для организма.

Чаще всего хозяйственное мыло используют для стирки одежды, белья и вещей маленьких деток. Также мылом часто лечат различные воспалительные процессы или гинекологические заболевания. Такие народные методы лечения не признаны врачами, поэтому вся ответственность остается на вас.

На полках в магазинах хозяйственное мыло продают с цифрами на каждом куске: 72%, 70%, 65%. Это процент содержания жирных кислот. Соответственно, чем больше цифра, тем лучше мыло справится с грязью и инфекцией.

На самом деле хозяйственное мыло имеет ряд полезных свойств и может применяться не только для стирки.

Раньше наши бабушки использовали хозяйственное мыло для умывания лица, мытья волос и интимной гигиены. Поэтому сегодня хозяйственное мыло не теряет своей популярности.

Хозяйственное мыло для умывания: полезно ли это

Врач-дерматовенеролог Татьяна Пасека отмечает, что хозяйственное мыло — не для умывания лица, им лучше постирать носки или белье!

— Хозяйственное мыло изготовлено на жирах животного происхождения. Также в составе есть хлористый кальций. Для нашей кожи — это очень агрессивная среда! — говорит врач.

Пасека добавляет, что мыло работает как антисептик, который нам не нужен на лице.

— Антисептики убивают всю микрофлору лица, кожа становится сухой, раздраженной и обезвоженной, — отмечает врач-дерматовенеролог.

Врач добавляет, что популярность хозяйственного мыла идет еще со времен Советского Союза, когда женщины не имели возможности покупать хорошие и профессиональные косметические средства.

А на самом деле хозяйственное мыло очень пересушивает кожу.

— В первые дни такого умывания действительно можно увидеть хороший результат. Особенно тем, кто имеет жирный тип кожи. Хозяйственное мыло частично закрывает поры, поэтому люди думают, что оно хорошо работает для лечения высыпаний. Однако это не так, — отмечает Пасека.

По словам врача, медицина не стоит на месте, поэтому сегодня каждый может подобрать для себя хороший уход для лица, отталкиваясь от потребностей кожи.

— Есть много классных гелей, пенок для умывания со смягчающим действием. Также есть гели с салициловой кислотой, которые работают над высыпаниями, — советует врач-дерматовенеролог.

Также Пасека опровергает миф о том, что хозяйственное мыло помогает разгладить морщины.

— Это действительно миф! Хозяйственное мыло не поможет выровнять тон кожи и разгладить или уменьшить морщины, — говорит врач-дерматолог.

Кроме того, если постоянно пользоваться хозяйственным мылом, кожа лица станет сухой и обезвоженной, а это будет способствовать углублению морщин.

Более того, pH хозяйственного мыла – 9, а для кожи, как известно, необходим pH 5,5. Поэтому, пользуясь хозяйственным мылом, вы нарушаете кислотно-щелочной баланс кожи.