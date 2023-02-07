Господарське мило – універсальний засіб, який господині використовують для різних потреб. Цей противірусний засіб чудово очищає будь-який одяг від найскладніших плям.

Доволі часто люди користуються господарським милом не лише для прання, а й для інтимної гігієни, миття голови чи вмивання шкіри обличчя.

Факти ICTV запитали у лікаря-дерматолога, чи можна використовувати господарське мило для очищення обличчя та як вмивання цим засобом позначиться на шкірі.

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Користь господарського мила

Шматочок господарського мила можна зустріти у кожному будинку. Цей засіб виготовляють з натуральних та екологічно чистих матеріалів, рослинних олій та тваринних жирів.

Воно вважається гіпоалергенним та абсолютно безпечним для організму.

Найчастіше господарське мило використовують для прання одягу, білизни та речей маленьких діток. Також милом часто лікують різні запальні процеси чи гінекологічні захворювання. Такі народні методи лікування не визнані лікарями, тому уся відповідальність залишається на вас.

На полицях у магазинах господарське мило продають з цифрами на кожному шматку: 72%, 70%, 65%. Це відсоток вмісту жирних кислот. Відповідно, чим більше цифра, тим краще мило впорається з брудом та інфекцією.

Насправді господарське мило має ряд корисних властивостей та може застосовуватися не лише для прання.

Раніше, коли до косметичних засобів не було легкого доступу, наші бабусі використовували господарське мило для вмивання обличчя, миття волосся та інтимної гігієни. Тому сьогодні господарське мило не втрачає своєї популярності.

Господарське мило для вмивання: чи корисно це

Лікар-дерматовенеролог Тетяна Пасєка зазначає, що господарське мило – не для вмивання обличчя, ним краще випрати шкарпетки чи білизну!

– Господарське мило виготовлене на жирах тваринного походження. Також у складі є хлористий кальцій. Для нашої шкіри – це дуже агресивне середовище! – каже лікар.

Пасєка додає, що мило працює як антисептик, який нам не потрібен на обличчі.

– Антисептики вбивають усю мікрофлору обличчя, шкіра стає сухою, подразненою та зневодненою, – зазначає лікар-дерматовенеролог.

Лікар додає, що популярність господарського мила йде ще з часів Радянського Союзу, коли жінки не мали можливості купувати хороші та професійні косметичні засоби.

А насправді господарське мило дуже пересушує шкіру.

– В перші дні такого вмивання дійсно можна побачити хороший результат. Особливо тим, хто має жирний тип шкіри. Господарське мило частково закриває пори, тому люди думають, що воно гарно працює для лікування висипань. Проте це не так, – наголошує Пасєка.

За словами лікаря, медицина не стоїть на місці, тому сьогодні кожен може підібрати для себе хороший догляд для обличчя, відштовхуючись від потреб шкіри.

– Є багато класних гелів, пінок для вмивання з пом’якшувальною дією. Також є гелі з саліциловою кислотою, які працюють над висипаннями, – радить лікар-дерматовенеролог.

Також Пасєка спростовує міф про те, що господарське мило допомагає розгладити зморшки.

– Це дійсно міф! Господарське мило не допоможе вирівняти тон шкіри та розгладити чи зменшити зморшки, – каже лікар-дерматолог.

Крім того, якщо постійно користуватись господарським милом, шкіра обличчя стане сухою та зневодненою, а це сприятиме поглибленню зморшок.

Ба більше, pH господарського мила – 9, а для шкіри, як відомо, необхідний pH 5,5. Тому, користуючись господарським милом, ви порушуєте кислотно-лужний баланс шкіри.