Садоводы заканчивают сбор винограда, поражающего разнообразием сортов. Хотя эта сладкая ягода обладает прекрасными вкусовыми качествами и витаминами, врачи все чаще говорят о вреде частого употребления винограда. Чем полезен виноград и почему лучше отказаться от ежедневного перекуса этой ягодой – читайте в материале.

Виноград: в чем польза и вред ягоды

Семейный врач Юрий Габорец отмечает, что в винограде нет почти ничего полезного, кроме сахаров и кислот. Хотя его все любят, но в винограде находятся маленькие косточки, которые могут спровоцировать у детей и взрослых аппендицит. В нем очень мало витаминов по сравнению с другими ягодами и фруктами. А в технических сортах есть еще и метанол, ядовитый для человека.

Можно ли есть виноград каждый день

По словам врача, лучше так не делать. Эта ягода вызывает обострение гастроэнтерологических проблем, но основная проблема – сахар. Поэтому если у вас есть выбор, то отдавайте предпочтение другим фруктам на вашем столе. А если есть лишний вес или сахарный диабет – полностью исключайте виноград из рациона.

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Кому нельзя есть виноград

Кроме диабетиков и людей, страдающих ожирением, виноград нельзя есть при: