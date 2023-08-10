Если не получается ежедневно проходить рекомендованные врачами 10 тыс. шагов, не стоит расстраиваться: оказывается, есть альтернатива — 10-минутная прогулка.

Проходить ежедневно не менее 10 тыс. шагов советуют всем без исключения для сохранения здоровья. Эта рекомендация уже стала восприниматься безальтернативной истиной в последней инстанции.

Люди массово скупают шагомеры, устанавливают соответствующие программы в свои гаджеты и верят, что, сделав названное количество шагов ежедневно, будут чувствовать себя здоровыми и оставаться в форме долгие годы.

Однако новое исследование ученых Лодзинского медицинского университета в Польше и университета Джонса Хопкинса в США свидетельствует, что для снижения риска преждевременной смерти достаточно всего 4 400 шагов в день в привычном темпе.

Причем каждые дополнительные тысячу шагов сверх указанного количества снижают риск преждевременной смерти еще на 15%.

Чтобы улучшить работу сердца и кровеносных сосудов, надо еще меньше — 2 300 шагов.

А чтобы просто получать пользу для здоровья — достаточно 10-минутной прогулки в активном темпе ежедневно.

Наиболее эффективны такие прогулки, по наблюдению ученых, для людей моложе 60 лет.

В одном медики и ученые единодушны — надо двигаться. Всем.

Врачи напоминают, что по данным ВОЗ, от недостатка физических нагрузок ежегодно умирает 3,2 млн человек.

Долгое сидение, а мы же сегодня почти все работаем за компьютерами, замедляет метаболизм и влияет на формирование и силу мышц, что впоследствии может привести к появлению болевых ощущений.

Слишком долгое сидение также может вызвать болезни спины. У офисных работников, например, спина постоянно находится в напряженном сжатом положении. Со временем это может перерасти в серьезную проблему.

Тренер по фитнесу Хани Файн считает, что полезна любая физическая активность.

— Подходит все, что мы делаем, используя энергию и сжигая калории — поход в магазин, мытье полов, уборка, — говорит она.

Но наиболее полезны регулярные прогулки. Ключевое слово — регулярные.

Тренер отмечает, что ходьба не имеет противопоказаний, она подходит почти всем, поскольку мало влияет на суставы и мышцы.

Начните с малого: 10-минутная прогулка от станции метро до офиса. Если понравится, прогуляйтесь 20 минут по парку. А 30-минутная прогулка по городу принесет не только пользу, но и удовольствие.