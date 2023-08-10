Якщо не виходить щодня проходити рекомендовані лікарями 10 тис. кроків, не варто засмучуватися: виявляється, є альтернатива – 10-хвилинна прогулянка.

Проходити щодня не менше 10 тис. кроків радять усім без винятку задля збереження здоров’я. Ця рекомендація вже стала сприйматися безальтернативною істиною в останній інстанції.

Люди масово скуповують крокоміри, встановлюють відповідні програми в свої гаджети й вірять, що, зробивши названу кількість кроків щодня, почуватимуться здоровими й залишатимуться у формі довгі роки.

Однак нове дослідження науковців Лодзького медичного університету в Польщі та університету Джонса Гопкінса в США свідчить, що для зниження ризику передчасної смерті достатньо всього 4 400 кроків на день у звичному темпі.

Причому кожні додаткові тисячу кроків понад зазначену кількість знижують ризик передчасної смерті ще на 15%.

Щоб покращити роботу серця й кровоносних судин, треба ще менше – 2 300 кроків.

А щоб просто отримувати користь для здоров’я — достатньо 10-хвилинної прогулянки в активному темпі щодня.

Найбільш ефективні такі прогулянки, за спостереженням учених, для людей молодше 60 років.

В одному медики і вчені одностайні – треба рухатися. Всім.

Лікарі нагадують, що за даними ВООЗ, від нестачі фізичних навантажень щороку помирає 3,2 млн людей.

Довге сидіння, а ми ж сьогодні майже всі працюємо за комп’ютерами, уповільнює метаболізм та впливає на формування й силу м’язів, що згодом може призвести до появи больових відчуттів.

Надто довге сидіння також може викликати захворювання спини. В офісних працівників, приміром, спина постійно перебуває в напруженому стислому положенні. З часом це може перерости в серйозну проблему.

Тренерка з фітнесу Гані Файн вважає корисною будь-яку фізичну активність.

– Підходить все, що ми робимо, використовуючи енергію та спалюючи калорії – похід в магазин, миття підлоги, прибирання, – говорить вона.

Але найбільш корисні регулярні прогулянки. Ключове слово тут – регулярні.

Тренерка наголошує, що ходьба не має протипоказань, вона підходить майже всім, оскільки мало впливає на суглоби та м’язи.

Почніть з малого: 10-хвилинна прогулянка від станції метро до офісу. Якщо сподобається, прогуляйтеся 20 хвилин парком. А 30-хвилинна прогулянка містом принесе не лише користь, але й задоволення.