С возрастом у женщин могут отрастать нежелательные волосы на подбородке. Однако в большинстве случаев это абсолютно нормально.

Об этом заявил глава AboutSkin Dermatology и DermSurgery в Денвере (США) врач Джоэл Л. Коэн.

— Если вы женщина, у которой растут новые нежелательные волосы на подбородке, первое, что вы должны знать, это то, что в большинстве случаев — это абсолютно нормально, — отметил он.

По его словам, когда женщины приближаются к менопаузе, баланс гормонов в их организме меняется, и они могут начать вырабатывать больше гормонов мужского типа — андрогенов. Они могут трансформировать типы волосяных фолликулов, которые обычно есть у женщин на лице — те, которые производят короткие, тонкие, светлые волоски, в фолликулы, которые делают волосы толще и темнее.

Также отрастать волосы на подбородке могут из-за наследственности. Если у женщины и ее матери, сестры или бабушки также они растут — это признак того, что такой тип роста волос характерен для семьи.

Как можно избавиться от нежелательных волос

Существует множество безопасных способов удаления нежелательных волос на лице: выщипывание, восковая эпиляция, протягивание нитей, бритье или использование кремов для депиляции. Эти методы могут уменьшить рост волос, ведь некоторые волосяные фолликулы повреждаются в процессе удаления и перестают производить волосы.

Контролировать нежелательный рост волос можно благодаря использованию кремов, которые заставляют их расти медленнее, тоньше и светлее. Но крем действует только до тех пор, пока его используют.

Также помочь убрать волосы с подбородка может лазерная эпиляция или электролиз. Они повреждают волосяной фолликул, чтобы он перестал вырабатывать волосы. Кроме того, можно купить устройства для лазерной или интенсивной импульсной терапии, которые подходят для более светлых оттенков кожи и повреждают волосяные фолликулы, нагревая их.

Когда рост волос вызывает беспокойство

— Если вы заметили рост волос больше, чем обычно, и они появляются не только на лице, но и на груди, нижней части живота, внутренней поверхности бедер или спины, возможно, вам стоит обратиться к врачу, — утверждает врач-дерматолог Анджела Лэмб.

Этот тип чрезмерного роста волос называется гирсутизмом. Он может возникать из-за генетических причин или же как побочный эффект определенных лекарств.

Гирсутизм может вызвать синдром поликистозных яичников. Эти кисты приводят к увеличению производства андрогенов, способствуя росту более грубых и темных волос. Также этот синдром может сопровождаться нарушением менструального цикла, набором веса и возникновением акне.

Врач утверждает, что во время этих симптомов необходимо обратиться к специалисту, ведь при отсутствии лечения это может привести к бесплодию. Синдром поликистозных яичников обычно лечат с помощью изменений образа жизни и лекарств, которые могут включать контроль над рождаемостью, терапию прогестинами или антидиабетическим препаратом метформином.

Источник: The New York Times