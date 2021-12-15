З віком у жінок може відростати небажане волосся на підборідді. Однак у більшості випадків це абсолютно нормально.

Про це заявив очільник AboutSkin Dermatology та DermSurgery у Денвері (США) лікар Джоел Л. Коен.

– Якщо ви жінка, в якої росте нове небажане волосся на підборідді, перше, що ви повинні знати, це те, що в більшості випадків – це абсолютно нормально, – зазначив він.

За його словами, коли жінки наближаються до менопаузи, баланс гормонів в їхньому організмі змінюється, і вони можуть почати виробляти більше гормонів чоловічого типу – андрогенів. Вони можуть трансформувати типи волосяних фолікулів, які зазвичай є у жінок на обличчі — ті, які виробляють короткі, тонкі, світлі волосини, на фолікули, які роблять волосини товщі й темніші.

Також відростати волосся на підборідді може через спадковість. Якщо у жінки та її матері, сестри або бабусі також воно росте – це ознака того, що такий тип росту волосся характерний для родини.

Як можна позбутися небажаного волосся

Існує безліч безпечних способів видалення небажаного волосся на обличчі: вищипування, воскова епіляція, протягування ниток, гоління або використання кремів для депіляції. Ці методи можуть зменшити ріст волосся, адже деякі волосяні фолікули пошкоджуються в процесі видалення і перестають виробляти волосся.

Контролювати небажаний ріст волосся можна завдяки використанню кремів, які змушують його рости повільніше, стати тоншим та світлішим. Але крем діє тільки доти, поки його використовують.

Також допомогти прибрати волосся з підборіддя може лазерна епіляція або електроліз. Вони пошкоджують волосяний фолікул, щоб він перестав виробляти волосся. Крім того, можна придбати пристрої для лазерної або інтенсивної імпульсної терапії, які підходять для світліших відтінків шкіри та пошкоджують волосяні фолікули, нагріваючи їх.

Коли ріст волосся викликає занепокоєння

– Якщо ви помітили ріст волосся більше, ніж зазвичай, і воно з’являється не тільки на вашому обличчі, але і на грудях, нижній частині живота, внутрішній поверхні стегон або спини, можливо, вам варто звернутися до лікаря, – стверджує лікар-дерматолог Анджела Лемб.

Цей тип надмірного росту волосся називається гірсутизмом. Він може виникати через генетичні причини або ж як побічний ефект певних ліків.

Гірсутизм може викликати синдром полікістозних яєчників. Ці кісти призводять до збільшення вироблення андрогенів, сприяючи росту грубшого та темнішого волосся. Також цей синдром може супроводжуватися порушенням менструального циклу, набором ваги та виникненням акне.

Лікар стверджує, що під час цих симптомів необхідно звернутися до спеціаліста, адже за відсутності лікування це може призвести до безпліддя. Синдром полікістозних яєчників зазвичай лікують за допомогою змін способу життя і ліків, які можуть включати контроль над народжуваністю, терапію прогестинами або антидіабетичним препаратом метформіном.

Джерело: The New York Times