По единодушному мнению врачей, культовый итальянский сыр риккота должен присутствовать в рационе всех людей после 40 лет. Его польза для здоровья сердца, мышц, костей и укрепления иммунитета доказана не один научным исследованием.

Рикотта — сыр короткой выдержки, который изготавливается из коровьего, овечьего или козьего молока, сыворотки, оставшейся от производства других сыров.

Рикотта считается одним из лучших сыров в мире по нескольким причинам. Прежде всего в нем большое количество белка – около 14 г в 100 г продукта. В то же время рикотта содержит все девять незаменимых аминокислот, которые мы должны обеспечивать себе в ежедневном меню.

Сыр также имеет огромное количество кальция. В 100 г этого продукта содержится целых 240 мг — это целых 1/5 суточной нормы. Кальций необходим для укрепления костей, особенно в период менопаузы.

Наряду с кальцием в нем присутствует и фосфор — не менее важный элемент для структуры и твердости костей.

А еще рикотта — кладезь витамина В12, который поддерживает правильное функционирование сердца, системы кровообращения и мозга.

Сыр рикотта относительно малокалориен по сравнению с другими сырами – примерно 216 ккал в 100 г. При этом он довольно жирный (16 г жира/100 г) и настолько сытный, что много его не съешь.

Рецепт домашнего сыра рикотта

Ингредиенты:

2 л пастеризованного цельного молока;

1/3 стакана лимонного сока;

1 чайная ложка соли.

Способ приготовления:

Нагрейте молоко до 93 градусов — измерьте температуру термометром. Молоко должно вспениться, но не закипеть. Снимите молоко с плиты, добавьте лимонный сок и соль. Аккуратно перемешайте, оставьте на 10 мин. Через 10 мин молоко разделится на творог и сыворотку. Если творога недостаточно, добавьте еще 1 столовую ложку сока и подождите еще 5 минут. Через 10-15 минут масса свернется и станет желтоватой. Процедит е молоко через сито, застеленное марлей или тканевой пеленкой. Оставить массу на сите примерно на час для остывания. Затем придайте массе желаемую форму.

Источник: Рrzyslij Рrzepis