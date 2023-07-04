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Еда

Этот сыр врачи рекомендуют всем людям после 40, как его приготовить дома

4 июля 2023, 15:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сир
Источник: Pixabay

По единодушному мнению врачей, культовый итальянский сыр риккота должен присутствовать в рационе всех людей после 40 лет. Его польза для здоровья сердца, мышц, костей и укрепления иммунитета доказана не один научным исследованием.

Рикотта — сыр короткой выдержки, который изготавливается из коровьего, овечьего или козьего молока, сыворотки, оставшейся от производства других сыров.

Рикотта считается одним из лучших сыров в мире по нескольким причинам. Прежде всего в нем большое количество белка –  около 14 г в 100 г продукта. В то же время рикотта содержит все девять незаменимых аминокислот, которые мы должны обеспечивать себе в ежедневном меню. 

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Сыр также имеет огромное количество кальция. В 100 г этого продукта содержится целых 240 мг — это целых 1/5 суточной нормы. Кальций необходим для укрепления костей, особенно в период менопаузы

Наряду с кальцием в нем присутствует и фосфорне менее важный элемент для структуры и твердости костей.

А еще рикотта — кладезь витамина В12, который поддерживает правильное функционирование сердца, системы кровообращения и мозга. 

Сыр рикотта относительно малокалориен по сравнению с другими сырами – примерно 216 ккал в 100 г. При этом он довольно жирный (16 г жира/100 г) и настолько сытный, что много его не съешь.

Рецепт домашнего сыра рикотта 

Ингредиенты:

  • 2 л пастеризованного цельного молока;
  • 1/3 стакана лимонного сока;
  • 1 чайная ложка соли.

Способ приготовления:

  1. Нагрейте молоко до 93 градусов — измерьте температуру термометром. Молоко должно вспениться, но не закипеть. 
  2. Снимите молоко с плиты, добавьте лимонный сок и соль. Аккуратно перемешайте, оставьте на 10 мин. 
  3. Через 10 мин молоко разделится на творог и сыворотку. Если творога недостаточно, добавьте еще 1 столовую ложку сока и подождите еще 5 минут.
  4. Через 10-15 минут масса свернется и станет желтоватой. Процедите молоко через сито, застеленное марлей или тканевой пеленкой.
  5. Оставить массу на сите примерно на час для остывания. Затем придайте массе желаемую форму.

Источник: Рrzyslij Рrzepis

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