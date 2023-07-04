На одностайну думку лікарів, культовий італійський сир ріккота має бути присутнім у раціоні всіх людей після 40 років. Його користь для здоров’я серця, м’язів, кісток і зміцнення імунітету доведена не одним науковим дослідженням.

Рікотта – сир короткої витримки, який виготовляється з коров’ячого, овечого або козячого молока, сироватки, що залишилася від виробництва інших сирів.

Рікотта вважається одним із найкращих сирів у світі з кількох причин. Насамперед у ньому велика кількість білка – близько 14 г у 100 г продукту. Водночас рикота містить усі дев’ять незамінних амінокислот, які ми повинні забезпечувати собі в щоденному меню.

Сир також має величезну кількість кальцію. У 100 г цього продукту міститься цілих 240 мг – це цілих 1/5 добової норми. Кальцій необхідний для зміцнення кісток, особливо в період менопаузи.

Поряд із кальцієм у ньому присутній і фосфор – не менш важливий елемент для структури і твердості кісток.

А ще рікотта – джерело вітаміну В12, який підтримує правильне функціонування серця, системи кровообігу і мозку.

Сир рікотта відносно малокалорійний порівняно з іншими сирами – приблизно 216 ккал у 100 г. При цьому він досить жирний (16 г жиру/100 г) і настільки ситний, що багато його не з’їси.

Рецепт домашнього сиру рікотта

Інгредієнти:

2 л пастеризованого незбираного молока;

1/3 склянки лимонного соку;

1 чайна ложка солі.

Спосіб приготування

Нагрійте молоко до 93 градусів – виміряйте температуру термометром. Молоко має спінитися, але не закипіти. Зніміть молоко з плити, додайте лимонний сік і сіль. Акуратно перемішайте, залиште на 10 хв. Через 10 хв молоко розділиться на сир і сироватку. Якщо сиру недостатньо, додайте ще 1 столову ложку соку і зачекайте ще 5 хвилин. Через 10-15 хвилин маса згорнеться і стане жовтуватою. Процідіть молоко через сито, застелене марлею або тканинною пелюшкою. Залишити масу на ситі приблизно на годину для охолодження. Потім надайте масі бажаної форми.

Джерело: Рrzyslij Рrzepis