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Еда

Деруны из картофеля, который не нужно тереть

24 октября 2022, 19:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Деруны из картофеля, который не нужно тереть
Источник: Depositphotos

Кто готовил классические драники, знает, картошку надо тереть на терке. А это непростое дело, особенно если нужно угостить крупную компанию. А если упростить процесс и перебить картофель с луком в блендере, как предлагает шеф Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 3-4 картофеля
  • 1 лук
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. муки
  • соль и перец по вкусу
  • 5 ст. л. подсолнечного масла для жарки
  • сметана для подачи

Очистите картофель и лук. Порежьте овощи на дольки и переложите в чашу блендера.
Добавьте яйцо и перебейте в однородную массу.

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Переложите картофельно-луковую массу в миску, добавьте 1 ст. л. муки, посолите и поперчите по вкусу и начинайте жарить деруны.

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Источник: Евгений Клопотенко

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