Кто готовил классические драники, знает, картошку надо тереть на терке. А это непростое дело, особенно если нужно угостить крупную компанию. А если упростить процесс и перебить картофель с луком в блендере, как предлагает шеф Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- 3-4 картофеля
- 1 лук
- 1 яйцо
- 1 ст. л. муки
- соль и перец по вкусу
- 5 ст. л. подсолнечного масла для жарки
- сметана для подачи
Очистите картофель и лук. Порежьте овощи на дольки и переложите в чашу блендера.
Добавьте яйцо и перебейте в однородную массу.
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Переложите картофельно-луковую массу в миску, добавьте 1 ст. л. муки, посолите и поперчите по вкусу и начинайте жарить деруны.
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Источник: Евгений Клопотенко