Кто готовил классические драники, знает, картошку надо тереть на терке. А это непростое дело, особенно если нужно угостить крупную компанию. А если упростить процесс и перебить картофель с луком в блендере, как предлагает шеф Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

3-4 картофеля

1 лук

1 яйцо

1 ст. л. муки

соль и перец по вкусу

5 ст. л. подсолнечного масла для жарки

сметана для подачи

Очистите картофель и лук. Порежьте овощи на дольки и переложите в чашу блендера.

Добавьте яйцо и перебейте в однородную массу.

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Переложите картофельно-луковую массу в миску, добавьте 1 ст. л. муки, посолите и поперчите по вкусу и начинайте жарить деруны.

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Источник: Евгений Клопотенко