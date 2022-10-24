Хто готував класичні деруни, знає, картоплю треба терти на тертці. А це непроста справа, особливо, якщо потрібно пригостити велику компанію. А якщо спростити процес і перебити картоплю з цибулею в блендері, як пропонує шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

3-4 картоплі

1 цибуля

1 яйце

1 ст. л. борошна

сіль та перець до смаку

5 ст. л. соняшникової олії для смаження

сметана для подачі

Очистьте картоплю та цибулю. Поріжте овочі на часточки та перекладіть в чашу блендера.

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Додайте яйце та перебийте до однорідної маси.

Перекладіть картопляно-цибулеву масу в миску, додайте 1 ст. л. борошна, посоліть та поперчіть до смаку та одразу починайте смажити деруни.

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Джерело: Євген Клопотенко