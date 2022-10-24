Хто готував класичні деруни, знає, картоплю треба терти на тертці. А це непроста справа, особливо, якщо потрібно пригостити велику компанію. А якщо спростити процес і перебити картоплю з цибулею в блендері, як пропонує шеф Євген Клопотенко.
Інгредієнти:
- 3-4 картоплі
- 1 цибуля
- 1 яйце
- 1 ст. л. борошна
- сіль та перець до смаку
- 5 ст. л. соняшникової олії для смаження
- сметана для подачі
Очистьте картоплю та цибулю. Поріжте овочі на часточки та перекладіть в чашу блендера.
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Додайте яйце та перебийте до однорідної маси.
Перекладіть картопляно-цибулеву масу в миску, додайте 1 ст. л. борошна, посоліть та поперчіть до смаку та одразу починайте смажити деруни.
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Джерело: Євген Клопотенко