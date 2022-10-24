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Їжа

Деруны из картофеля, который не нужно тереть

24 Жовтня 2022, 19:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Деруны из картофеля, который не нужно тереть
Джерело: Depositphotos

Хто готував класичні деруни, знає, картоплю треба терти на тертці. А це непроста справа, особливо, якщо потрібно пригостити велику компанію. А якщо спростити процес і  перебити картоплю з цибулею в блендері, як пропонує шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

  • 3-4 картоплі
  • 1 цибуля
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. борошна
  • сіль та перець до смаку
  • 5 ст. л. соняшникової олії для смаження
  • сметана для подачі

Очистьте картоплю та цибулю. Поріжте овочі на часточки та перекладіть в чашу блендера.

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Додайте яйце та перебийте до однорідної маси.

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Перекладіть картопляно-цибулеву масу в миску, додайте 1 ст. л. борошна, посоліть та поперчіть до смаку та одразу починайте смажити деруни.

Якщо вам потрібна швидка та смачна страва на вечерю, печінкові оладки – хороший вибір. Готуються вони швидко, до того ж, є дуже корисними. Як приготувати печінкові оладки – читайте в нашому матеріалі.

Джерело: Євген Клопотенко

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