Из ароматной и вкусной клубники можно приготовить много интересных блюд и напитков. Отдельное внимание стоит уделить вину из клубники.

Этот пьянящий и невероятно вкусный напиток можно легко приготовить в домашних условиях. Как самостоятельно сделать клубничное вино — читайте в нашем материале.

Клубничное вино: как приготовить пьянящий напиток

Ингредиенты:

клубника — 2 кг;

вода — 2 л;

сахар — 1,5 кг.

Также подготовьте оборудование. Вам понадобятся резиновые перчатки, трубки и банки.

Как готовить:

Сперва нужно подготовить главную ягоду: тщательно помойте и переберите клубнику. Затем сделайте клубничное пюре. Для этого можно использовать блендер.

Готовое пюре перелейте в банки, где будет бродить вино.

Параллельно поставьте кастрюлю с водой на огонь и вскипятите. В горячей воде растворите 800 г сахара, убавьте огонь и начинайте варить сироп.

Через 5 мин выключите огонь и дайте сиропу остыть, а затем — вылейте его в клубничное пюре и размешайте.

Горлышки банок замотайте марлей и переставьте в теплое место. Через несколько дней добавьте оставшийся сахар, тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте.

Через 10-14 дней процедите жидкость и перелейте в чистые банки, накройте их капроновой крышкой с дырочкой для трубки. Вставьте трубку, а второй ее конец погрузите во емкость с водой.

Через 1,5 месяца вино можно снова процедить и разлить по бутылкам. Это последний этап! Теперь вино готово к употреблению. Но помните, чем дольше будет настаиваться напиток, тем крепче он получится.