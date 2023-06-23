З ароматної та смачної полуниці можна приготувати багато цікавих страв і напоїв. Окрему увагу варто приділити вину з полуниці.

Цей пʼянкий та неймовірно смачний напій можна легко приготувати в домашніх умовах. Як самостійно зробити полуничне вино – читайте в нашому матеріалі.

Полуничне вино: як приготувати пʼянкий напій

Інгредієнти:

полуниця – 2 кг;

вода – 2 л;

цукор – 1,5 кг.

Також підготуйте обладнання. Вам знадобляться гумові рукавички, трубочки та банки.

Як готувати:

Спершу потрібно підготувати головну ягоду: ретельно помийте та переберіть полуницю. Потім зробіть полуничне пюре. Для цього можна використати блендер.

Готове пюре перелийте в банки, де буде бродити вино.

Паралельно поставте каструлю з водою на вогонь і закип’ятіть. У гарячій воді розчиніть 800 г цукру, зменште вогонь та починайте варити сироп.

Через 5 хв вимкніть вогонь і дайте сиропу охолонути, а потім – вилийте його до полуничного пюре та розмішайте.

Горлечка банок замотайте марлею та переставте у тепле місце. За кілька днів додайте решту цукру, ретельно перемішайте та залиште у теплому місці.

Через 10-14 днів процідіть рідину і перелийте у чисті банки, накрийте їх капроновою кришкою з дірочкою для трубки. Вставте трубку, а другий її кінець занурте у місткість із водою.

Через 1,5 місяця вино можна знову процідити та розлити по пляшках. Це останній етап! Тепер вино готове до споживання. Але пам’ятайте, що довше настоюватиметься напій, то міцніше він вийде.