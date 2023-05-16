Овсяные кексы – отличный вариант диетического завтрака. В такой выпечке или очень мало муки, или ее и вовсе нет.

В некоторых рецептах даже нет сахара, ведь для сладости хозяйки, придерживающейся диеты, добавляют натуральные фруктовые цукаты, мед, сухофрукты, орехи. Как приготовить диетические кексы из овсянки – читайте в материале.

Овсяные кексы: классический пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 стакан мелких овсяных хлопьев;

4 ложки оливкового масла;

щепотка соли;

горсть изюма;

2 чайные ложки меда;

пол стакана молока;

1 яйцо;

две ложки с горкой муки (пшеничной).

Способ приготовления:

Изюм хорошо промойте и обсушите на бумажном полотенце. Мелкие овсяные хлопья смешайте с теплым молоком, медом и солью. Оставьте на пол часа. Хлопья должны размякнуть и немного набухнуть. Отдельно взболтайте яйцо. Добавьте и туда же отправьте изюм, растительное масло. Перемешайте. Введите муку с пекарским разрыхлителем. Хорошо размешайте тесто. Силиконовые формочки застелите бумажными капсулами. Выложите в каждое тесто на три четверти объема. Готовьте кексы в духовке при 180 С около 30 мин.

Быстрый рецепт овсяных кексов

Ингредиенты:

1 стакан овсяной муки;

1 стакан биокефира;

1 яйцо;

2 ложки меда или фруктозы;

1 яблоко;

2 ложки муки с горкой;

чайная ложка пекарского порошка;

щепотка корицы;

щепотка поваренной соли.

Способ приготовления:

Смешайте стакан крупяной муки с кефиром и яйцом. Смесь должна быть однородной. Добавьте мед, соль, разрыхлитель и муку. Все тщательно перемешайте. Включите духовку на разогрев до 180 °С. Помойте яблоко и очистите от кожуры. Срежьте мякоть и измельчите кубиками. Перемешайте нарезку с корицей. Возьмите силиконовые формы для кексов и вставьте в них бумажный слой. Налейте в каждую по ложке тесто. Затем выложите равномерно по всем формам нарезку яблока. Налейте еще тесто. Каждая форма должна быть наполнена не более чем на две трети. Поставьте в духовку на 20–30 мин.

Овсяные кексы с тыквой: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

0,1 кг тыквы;

0,15 кг муки пшеничной;

горсть мелких цукатов;

0,1 кг сахара;

4-5 ложки с горкой овсянки;

две ложки сметаны;

1 яйцо;

1 ложка растительного масла;

треть чайной ложки соды;

несколько капель яблочного уксуса;

щепотка мускатного ореха.

Способ приготовления: