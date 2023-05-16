Овсяные кексы – отличный вариант диетического завтрака. В такой выпечке или очень мало муки, или ее и вовсе нет.
В некоторых рецептах даже нет сахара, ведь для сладости хозяйки, придерживающейся диеты, добавляют натуральные фруктовые цукаты, мед, сухофрукты, орехи. Как приготовить диетические кексы из овсянки – читайте в материале.
Овсяные кексы: классический пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 1 стакан мелких овсяных хлопьев;
- 4 ложки оливкового масла;
- щепотка соли;
- горсть изюма;
- 2 чайные ложки меда;
- пол стакана молока;
- 1 яйцо;
- две ложки с горкой муки (пшеничной).
Способ приготовления:
- Изюм хорошо промойте и обсушите на бумажном полотенце.
- Мелкие овсяные хлопья смешайте с теплым молоком, медом и солью. Оставьте на пол часа. Хлопья должны размякнуть и немного набухнуть.
- Отдельно взболтайте яйцо. Добавьте и туда же отправьте изюм, растительное масло.
- Перемешайте. Введите муку с пекарским разрыхлителем. Хорошо размешайте тесто.
- Силиконовые формочки застелите бумажными капсулами. Выложите в каждое тесто на три четверти объема.
- Готовьте кексы в духовке при 180 С около 30 мин.
Быстрый рецепт овсяных кексов
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяной муки;
- 1 стакан биокефира;
- 1 яйцо;
- 2 ложки меда или фруктозы;
- 1 яблоко;
- 2 ложки муки с горкой;
- чайная ложка пекарского порошка;
- щепотка корицы;
- щепотка поваренной соли.
Способ приготовления:
- Смешайте стакан крупяной муки с кефиром и яйцом. Смесь должна быть однородной.
- Добавьте мед, соль, разрыхлитель и муку. Все тщательно перемешайте.
- Включите духовку на разогрев до 180 °С.
- Помойте яблоко и очистите от кожуры. Срежьте мякоть и измельчите кубиками.
- Перемешайте нарезку с корицей.
- Возьмите силиконовые формы для кексов и вставьте в них бумажный слой.
- Налейте в каждую по ложке тесто. Затем выложите равномерно по всем формам нарезку яблока. Налейте еще тесто.
- Каждая форма должна быть наполнена не более чем на две трети. Поставьте в духовку на 20–30 мин.
Овсяные кексы с тыквой: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 0,1 кг тыквы;
- 0,15 кг муки пшеничной;
- горсть мелких цукатов;
- 0,1 кг сахара;
- 4-5 ложки с горкой овсянки;
- две ложки сметаны;
- 1 яйцо;
- 1 ложка растительного масла;
- треть чайной ложки соды;
- несколько капель яблочного уксуса;
- щепотка мускатного ореха.
Способ приготовления:
- Кусок тыквы протрите на терке. К нему добавьте сахар, овсянку, сметану.
- Введите взболтанное яйцо, жидкое масло и мускатный орех.
- Тщательно перемешайте. Всыпьте смесь муки и гашеной яблочным уксусом соды. Примешайте тесто. Введите мелкие цукаты.
- Перемешайте и дайте тесту отдохнуть.
- Включите духовку на 180-190 °С. Возьмите формы для кексов и смажьте их маслом.
- Выложите тесто по формам. Их количество и объем регулируйте по своему усмотрению.
- Ставьте в духовку на 25-30 минут.
- Подавайте, присыпав сахарной пудрой.