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Еда

Диетические кексы из овсянки: рецепты полезного завтрака

16 мая 2023, 16:13
Анна Голишевская редактор ленты
Кекси
Источник: Unsplash

Овсяные кексы – отличный вариант диетического завтрака. В такой выпечке или очень мало муки, или ее и вовсе нет.

В некоторых рецептах даже нет сахара, ведь для сладости хозяйки, придерживающейся диеты, добавляют натуральные фруктовые цукаты, мед, сухофрукты, орехи. Как приготовить диетические кексы из овсянки – читайте в материале.

Овсяные кексы: классический пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 стакан мелких овсяных хлопьев;
  • 4 ложки оливкового масла;
  • щепотка соли;
  • горсть изюма;
  • 2 чайные ложки меда;
  • пол стакана молока;
  • 1 яйцо;
  • две ложки с горкой муки (пшеничной).

Способ приготовления:

  1. Изюм хорошо промойте и обсушите на бумажном полотенце.
  2. Мелкие овсяные хлопья смешайте с теплым молоком, медом и солью. Оставьте на пол часа. Хлопья должны размякнуть и немного набухнуть.
  3. Отдельно взболтайте яйцо. Добавьте и туда же отправьте изюм, растительное масло.
  4. Перемешайте. Введите муку с пекарским разрыхлителем. Хорошо размешайте тесто.
  5. Силиконовые формочки застелите бумажными капсулами. Выложите в каждое тесто на три четверти объема.
  6. Готовьте кексы в духовке при 180 С около 30 мин.

Быстрый рецепт овсяных кексов

Кекс

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяной муки;
  • 1 стакан биокефира;
  • 1 яйцо;
  • 2 ложки меда или фруктозы;
  • 1 яблоко;
  • 2 ложки муки с горкой;
  • чайная ложка пекарского порошка;
  • щепотка корицы;
  • щепотка поваренной соли.

Способ приготовления:

  1. Смешайте стакан крупяной муки с кефиром и яйцом. Смесь должна быть однородной.
  2. Добавьте мед, соль, разрыхлитель и муку. Все тщательно перемешайте.
  3. Включите духовку на разогрев до 180 °С.
  4. Помойте яблоко и очистите от кожуры. Срежьте мякоть и измельчите кубиками.
  5. Перемешайте нарезку с корицей.
  6. Возьмите силиконовые формы для кексов и вставьте в них бумажный слой.
  7. Налейте в каждую по ложке тесто. Затем выложите равномерно по всем формам нарезку яблока. Налейте еще тесто.
  8. Каждая форма должна быть наполнена не более чем на две трети. Поставьте в духовку на 20–30 мин.

Овсяные кексы с тыквой: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 0,1 кг тыквы;
  • 0,15 кг муки пшеничной;
  • горсть мелких цукатов;
  • 0,1 кг сахара;
  • 4-5 ложки с горкой овсянки;
  • две ложки сметаны;
  • 1 яйцо;
  • 1 ложка растительного масла;
  • треть чайной ложки соды;
  • несколько капель яблочного уксуса;
  • щепотка мускатного ореха.

Способ приготовления:

  1. Кусок тыквы протрите на терке. К нему добавьте сахар, овсянку, сметану.
  2. Введите взболтанное яйцо, жидкое масло и мускатный орех.
  3. Тщательно перемешайте. Всыпьте смесь муки и гашеной яблочным уксусом соды. Примешайте тесто. Введите мелкие цукаты.
  4. Перемешайте и дайте тесту отдохнуть.
  5. Включите духовку на 180-190 °С. Возьмите формы для кексов и смажьте их маслом.
  6. Выложите тесто по формам. Их количество и объем регулируйте по своему усмотрению.
  7. Ставьте в духовку на 25-30 минут.
  8. Подавайте, присыпав сахарной пудрой.
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здорова їжа Кулінарні рецепти Продукты Рецепт Рецепти
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