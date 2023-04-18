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Еда

Как приготовить ПП-кекс в микроволновке — пошаговые рецепты

18 апреля 2023, 12:55
Асоян Карина редактор ленты
пп кекс в мікрохвильовці
Источник: Unsplash

Если вы следите за своим рационом, необязательно сразу отказываться от сладкой выпечки. Существуют рецепты, которые содержат в себе меньшее количество жиров и углеводов. В частности, не теряют своей популярности кексы в микроволновой печи.

Приготовление такой выпечки занимает несколько минут и включает только натуральные ингредиенты.

Как приготовить ПП-кексы в микроволновой печи, рассказывают Факты ICTV.

ПП-кекс в микроволновке — рецепт

Кекс с овсянкой

Ингредиенты

  • овсянка — 5 ст. л.;
  • какао — 1 ст. л.;
  • одно яйцо;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • можно добавить изюм или орехи.

Способ приготовления

  1. Равномерно смешайте все ингредиенты в глубокой тарелке.
  2. Поделите тесто на порции и выложите в кружку или другую глубокую посуду.
  3. Поставьте в микроволновую печь на 5 мин с мощностью 750-1000 Вт.

Кекс из соевой муки

Ингредиенты

  • соевая мука — 30 г;
  • какао — 1 ст. л;
  • разрыхлитель — 1 ст. л;
  • одно яйцо;
  • молоко — 30 мл;
  • банан — половинка;
  • оливковое масло — 1 ч. л;
  • корица (по вкусу);
  • мед или другой заменитель сахара.

Способ приготовления

  1. Тщательно смешайте муку, какао, разрыхлитель, яйцо, молоко и оливковое масло.
  2. Сделайте банановое пюре с помощью вилки и добавьте к смеси.
  3. Добавьте корицу и сахарный заменитель.
  4. Перемешайте.
  5. Поместите в глубокую посуду.
  6. Поставьте в микроволновую печь на 5 мин.

Морковный кекс с морковью

Ингредиенты

  • овсянка — 40 г;
  • морковь — 50 г;
  • яблоко — 100 г;
  • одно яйцо;
  • рисовая мука — 2 ч. л;
  • разрыхлитель — 0.5 ч. л;
  • мед — 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты тщательно взбейте блендером до однородности.
  2. Перелейте тесто в форму.
  3. Поставьте в микроволновую печь на 5 мин.
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