Если вы следите за своим рационом, необязательно сразу отказываться от сладкой выпечки. Существуют рецепты, которые содержат в себе меньшее количество жиров и углеводов. В частности, не теряют своей популярности кексы в микроволновой печи.

Приготовление такой выпечки занимает несколько минут и включает только натуральные ингредиенты.

Как приготовить ПП-кексы в микроволновой печи, рассказывают Факты ICTV.

ПП-кекс в микроволновке — рецепт

Кекс с овсянкой

Ингредиенты

овсянка — 5 ст. л.;

какао — 1 ст. л.;

одно яйцо;

молоко — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ч. л.;

мед — 1 ст. л.;

можно добавить изюм или орехи.

Способ приготовления

Равномерно смешайте все ингредиенты в глубокой тарелке. Поделите тесто на порции и выложите в кружку или другую глубокую посуду. Поставьте в микроволновую печь на 5 мин с мощностью 750-1000 Вт.

Кекс из соевой муки

Ингредиенты

соевая мука — 30 г;

какао — 1 ст. л;

разрыхлитель — 1 ст. л;

одно яйцо;

молоко — 30 мл;

банан — половинка;

оливковое масло — 1 ч. л;

корица (по вкусу);

мед или другой заменитель сахара.

Способ приготовления

Тщательно смешайте муку, какао, разрыхлитель, яйцо, молоко и оливковое масло. Сделайте банановое пюре с помощью вилки и добавьте к смеси. Добавьте корицу и сахарный заменитель. Перемешайте. Поместите в глубокую посуду. Поставьте в микроволновую печь на 5 мин.

Морковный кекс с морковью

Ингредиенты

овсянка — 40 г;

морковь — 50 г;

яблоко — 100 г;

одно яйцо;

рисовая мука — 2 ч. л;

разрыхлитель — 0.5 ч. л;

мед — 1 ч. л.

Способ приготовления