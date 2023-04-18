Если вы следите за своим рационом, необязательно сразу отказываться от сладкой выпечки. Существуют рецепты, которые содержат в себе меньшее количество жиров и углеводов. В частности, не теряют своей популярности кексы в микроволновой печи.
Приготовление такой выпечки занимает несколько минут и включает только натуральные ингредиенты.
Как приготовить ПП-кексы в микроволновой печи, рассказывают Факты ICTV.
ПП-кекс в микроволновке — рецепт
Кекс с овсянкой
Ингредиенты
- овсянка — 5 ст. л.;
- какао — 1 ст. л.;
- одно яйцо;
- молоко — 2 ст. л.;
- растительное масло — 1 ч. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- можно добавить изюм или орехи.
Способ приготовления
- Равномерно смешайте все ингредиенты в глубокой тарелке.
- Поделите тесто на порции и выложите в кружку или другую глубокую посуду.
- Поставьте в микроволновую печь на 5 мин с мощностью 750-1000 Вт.
Кекс из соевой муки
Ингредиенты
- соевая мука — 30 г;
- какао — 1 ст. л;
- разрыхлитель — 1 ст. л;
- одно яйцо;
- молоко — 30 мл;
- банан — половинка;
- оливковое масло — 1 ч. л;
- корица (по вкусу);
- мед или другой заменитель сахара.
Способ приготовления
- Тщательно смешайте муку, какао, разрыхлитель, яйцо, молоко и оливковое масло.
- Сделайте банановое пюре с помощью вилки и добавьте к смеси.
- Добавьте корицу и сахарный заменитель.
- Перемешайте.
- Поместите в глубокую посуду.
- Поставьте в микроволновую печь на 5 мин.
Морковный кекс с морковью
Ингредиенты
- овсянка — 40 г;
- морковь — 50 г;
- яблоко — 100 г;
- одно яйцо;
- рисовая мука — 2 ч. л;
- разрыхлитель — 0.5 ч. л;
- мед — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Все ингредиенты тщательно взбейте блендером до однородности.
- Перелейте тесто в форму.
- Поставьте в микроволновую печь на 5 мин.