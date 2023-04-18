Якщо ви стежите за своїм раціоном, необов’язково одразу відмовлятися від солодкої випічки. Існують рецепти, які містять у собі меншу кількість жирів та вуглеводів. Зокрема, не втрачають своєї популярності кекси у мікрохвильовій печі.
Приготування такої випічки займає кілька хвилин і передбачає лише натуральні інгредієнти.
Як приготувати ПХ-кекси у мікрохвильовій печі, розповідають Факти ICTV.
ПХ-кекс у мікрохвильовці – рецепт
Кекс із вівсянкою
Інгредієнти
- вівсянка – 5 ст. л.;
- какао – 1 ст. л.;
- одне яйце;
- молоко – 2 ст. л.;
- олія – 1 ч. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- можна додати родзинки або горіхи.
Спосіб приготування
- Рівномірно змішайте всі інгредієнти у глибокій тарілці.
- Поділіть тісто на порції і викладіть в кухоль або іншу глибоку посудину.
- Поставте в мікрохвильову піч на 5 хв із потужністю 750-1000 Вт.
Кекс із соєвого борошна
Інгредієнти
- соєве борошно – 30 г;
- какао – 1 ст. л.;
- розпушувач – 1 ст. л.;
- одне яйце;
- молоко – 30 мл;
- банан – половинка;
- оливкова олія – 1 ч. л.;
- кориця (за смаком);
- мед або інший замінювач цукру.
Спосіб приготування
- Ретельно змішайте борошно, какао, розпушувач, яйце, молоко та оливкову олію.
- Зробіть бананове пюре за допомогою виделки і додайте до суміші.
- Додайте корицю та цукровий замінювач.
- Перемішайте.
- Помістіть у глибокий посуд.
- Поставте у мікрохвильову піч на 5 хв.
Морквяний кекс
Інгредієнти
- вівсянка – 40 г;
- морква – 50 г;
- яблуко – 100 г;
- одне яйце;
- рисове борошно – 2 ч. л.;
- розпушувач – 0.5 ч. л.;
- мед – 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Усі інгредієнти ретельно перебийте блендером до однорідності.
- Перелийте тісто у форму.
- Поставте в мікрохвильову піч на 5 хв.