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Як приготувати ПХ-кекс у мікрохвильовці – покрокові рецепти

18 Квітня 2023, 12:55
Асоян Каріна редакторка стрічки
пп кекс в мікрохвильовці
Джерело: Unsplash

Якщо ви стежите за своїм раціоном, необов’язково одразу відмовлятися від солодкої випічки. Існують рецепти, які містять у собі меншу кількість жирів та вуглеводів. Зокрема, не втрачають своєї популярності кекси у мікрохвильовій печі.

Приготування такої випічки займає кілька хвилин і передбачає лише натуральні інгредієнти.

Як приготувати ПХ-кекси у мікрохвильовій печі, розповідають Факти ICTV.

ПХ-кекс у мікрохвильовці – рецепт

Кекс із вівсянкою

Інгредієнти

  • вівсянка – 5 ст. л.;
  • какао – 1 ст. л.;
  • одне яйце;
  • молоко – 2 ст. л.;
  • олія – 1 ч. л.;
  • мед – 1 ст. л.;
  • можна додати родзинки або горіхи.

Спосіб приготування

  1. Рівномірно змішайте всі інгредієнти у глибокій тарілці.
  2. Поділіть тісто на порції і викладіть в кухоль або іншу глибоку посудину.
  3. Поставте в мікрохвильову піч на 5 хв із потужністю 750-1000 Вт.

Кекс із соєвого борошна

Інгредієнти

  • соєве борошно – 30 г;
  • какао – 1 ст. л.;
  • розпушувач – 1 ст. л.;
  • одне яйце;
  • молоко – 30 мл;
  • банан – половинка;
  • оливкова олія – 1 ч. л.;
  • кориця (за смаком);
  • мед або інший замінювач цукру.

Спосіб приготування

  1. Ретельно змішайте борошно, какао, розпушувач, яйце, молоко та оливкову олію.
  2. Зробіть бананове пюре за допомогою виделки і додайте до суміші.
  3. Додайте корицю та цукровий замінювач.
  4. Перемішайте.
  5. Помістіть у глибокий посуд.
  6. Поставте у мікрохвильову піч на 5 хв.

Морквяний кекс

Інгредієнти

  • вівсянка – 40 г;
  • морква – 50 г;
  • яблуко – 100 г;
  • одне яйце;
  • рисове борошно – 2 ч. л.;
  • розпушувач – 0.5 ч. л.;
  • мед – 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Усі інгредієнти ретельно перебийте блендером до однорідності.
  2. Перелийте тісто у форму.
  3. Поставте в мікрохвильову піч на 5 хв.
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здорова їжа Здорове харчування Кулінарні рецепти
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