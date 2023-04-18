Якщо ви стежите за своїм раціоном, необов’язково одразу відмовлятися від солодкої випічки. Існують рецепти, які містять у собі меншу кількість жирів та вуглеводів. Зокрема, не втрачають своєї популярності кекси у мікрохвильовій печі.

Приготування такої випічки займає кілька хвилин і передбачає лише натуральні інгредієнти.

Як приготувати ПХ-кекси у мікрохвильовій печі, розповідають Факти ICTV.

ПХ-кекс у мікрохвильовці – рецепт

Кекс із вівсянкою

Інгредієнти

вівсянка – 5 ст. л.;

какао – 1 ст. л.;

одне яйце;

молоко – 2 ст. л.;

олія – 1 ч. л.;

мед – 1 ст. л.;

можна додати родзинки або горіхи.

Спосіб приготування

Рівномірно змішайте всі інгредієнти у глибокій тарілці. Поділіть тісто на порції і викладіть в кухоль або іншу глибоку посудину. Поставте в мікрохвильову піч на 5 хв із потужністю 750-1000 Вт.

Кекс із соєвого борошна

Інгредієнти

соєве борошно – 30 г;

какао – 1 ст. л.;

розпушувач – 1 ст. л.;

одне яйце;

молоко – 30 мл;

банан – половинка;

оливкова олія – 1 ч. л.;

кориця (за смаком);

мед або інший замінювач цукру.

Спосіб приготування

Ретельно змішайте борошно, какао, розпушувач, яйце, молоко та оливкову олію. Зробіть бананове пюре за допомогою виделки і додайте до суміші. Додайте корицю та цукровий замінювач. Перемішайте. Помістіть у глибокий посуд. Поставте у мікрохвильову піч на 5 хв.

Морквяний кекс

Інгредієнти

вівсянка – 40 г;

морква – 50 г;

яблуко – 100 г;

одне яйце;

рисове борошно – 2 ч. л.;

розпушувач – 0.5 ч. л.;

мед – 1 ч. л.

Спосіб приготування