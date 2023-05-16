Вівсяні кекси – відмінний варіант дієтичного сніданку. У такій випічці або дуже мало борошна, або ж його й зовсім немає.
У деяких рецептах навіть немає цукру, адже для солодкості господині, які дотримуються дієти, додають натуральні фруктові цукати, мед, сухофрукти, горіхи. Як приготувати дієтичні кекси з вівсянки – читайте в матеріалі.
Вівсяні кекси: класичний покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 1 стакан дрібних вівсяних пластівців;
- 4 ложки оливкової олії;
- щіпка солі;
- жменя родзинок;
- 2 чайних ложок меду;
- пів склянки молока;
- 1 яйце;
- дві ложки з гіркою борошна (пшеничного).
Спосіб приготування:
- Родзинки добре промийте та обсушіть на паперовому рушнику.
- Дрібні вівсяні пластівці змішайте з теплим молоком, медом і сіллю. Залиште на пів години. Пластівці мають розм’якнути й трохи набрякнути.
- Окремо збовтайте яйце. Додайте й туди ж відправте родзинки, рослинну олію.
- Перемішайте. Введіть борошно з пекарським розпушувачем. Добре перемішайте тісто.
- Силіконові формочки застеліть паперовими капсулами. Викладіть в кожну тісто на три чверті об’єму.
- Готуйте кекси в духовці при 180 С близько 30 хв.
Швидкий рецепт вівсяних кексів
Інгредієнти:
- 1 стакан вівсяного борошна;
- 1 склянка біокефіру;
- 1 яйце;
- 2 ложки меду або фруктози;
- 1 яблуко;
- 2 ложки борошна з гіркою;
- чайна ложка пекарського порошку;
- щіпка кориці;
- дрібка кухонної солі.
Спосіб приготування:
- Змішайте склянку круп’яної муки з кефіром і яйцем. Суміш повинна бути однорідною.
- Додайте мед, сіль, розпушувач і борошно. Усе ретельно перемішайте.
- Увімкніть духовку на розігрів до 180 С.
- Помийте яблуко та очистьте від шкірки. Зріжте м’якоть та подрібніть її кубиками.
- Перемішайте нарізку з корицею.
- Візьміть силіконові форми для кексів і вставте в них паперовий шар.
- Налийте в кожну по ложці тіста. Потім викладіть рівномірно по всіх форм нарізку яблука. Налийте ще тіста.
- Кожна форма повинна бути наповнена не більше, ніж на дві третини. Поставте в духовку на 20-30 хв.
Вівсяні кекси з гарбузом: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 0,1 кг гарбуза;
- 0,15 кг борошна пшеничного;
- жменя дрібних цукатів;
- 0,1 кг цукру;
- 4-5 ложки з гіркою вівсянки;
- дві ложки сметани;
- 1 яйце;
- 1 ложка олії;
- третина чайної ложки соди;
- кілька крапель яблучного оцту;
- щіпка мускатного горіха.
Спосіб приготування:
- Шматок гарбуза перетріть на тертці. До нього додайте цукор, вівсянку, сметану.
- Введіть збовтане яйце, рідке масло і мускатний горіх.
- Ретельно перемішайте. Всипте суміш борошна і гашеного яблучним оцтом соди. Домішайте тісто. Введіть дрібні цукати.
- Перемішайте і дайте тісту відпочити.
- Увімкніть духовку на 180-190 С. Візьміть форми для кексів та змастіть їх маслом.
- Викладіть тісто по формах. Їх кількість і обсяг регулюйте на свій розсуд.
- Ставте в духовку на 25-30 хвилин.
- Подавайте, присипавши цукровою пудрою.