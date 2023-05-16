Вівсяні кекси – відмінний варіант дієтичного сніданку. У такій випічці або дуже мало борошна, або ж його й зовсім немає.

У деяких рецептах навіть немає цукру, адже для солодкості господині, які дотримуються дієти, додають натуральні фруктові цукати, мед, сухофрукти, горіхи. Як приготувати дієтичні кекси з вівсянки – читайте в матеріалі.

Вівсяні кекси: класичний покроковий рецепт

Інгредієнти:

1 стакан дрібних вівсяних пластівців;

4 ложки оливкової олії;

щіпка солі;

жменя родзинок;

2 чайних ложок меду;

пів склянки молока;

1 яйце;

дві ложки з гіркою борошна (пшеничного).

Спосіб приготування:

Родзинки добре промийте та обсушіть на паперовому рушнику. Дрібні вівсяні пластівці змішайте з теплим молоком, медом і сіллю. Залиште на пів години. Пластівці мають розм’якнути й трохи набрякнути. Окремо збовтайте яйце. Додайте й туди ж відправте родзинки, рослинну олію. Перемішайте. Введіть борошно з пекарським розпушувачем. Добре перемішайте тісто. Силіконові формочки застеліть паперовими капсулами. Викладіть в кожну тісто на три чверті об’єму. Готуйте кекси в духовці при 180 С близько 30 хв.

Швидкий рецепт вівсяних кексів

Інгредієнти:

1 стакан вівсяного борошна;

1 склянка біокефіру;

1 яйце;

2 ложки меду або фруктози;

1 яблуко;

2 ложки борошна з гіркою;

чайна ложка пекарського порошку;

щіпка кориці;

дрібка кухонної солі.

Спосіб приготування:

Змішайте склянку круп’яної муки з кефіром і яйцем. Суміш повинна бути однорідною. Додайте мед, сіль, розпушувач і борошно. Усе ретельно перемішайте. Увімкніть духовку на розігрів до 180 С. Помийте яблуко та очистьте від шкірки. Зріжте м’якоть та подрібніть її кубиками. Перемішайте нарізку з корицею. Візьміть силіконові форми для кексів і вставте в них паперовий шар. Налийте в кожну по ложці тіста. Потім викладіть рівномірно по всіх форм нарізку яблука. Налийте ще тіста. Кожна форма повинна бути наповнена не більше, ніж на дві третини. Поставте в духовку на 20-30 хв.

Вівсяні кекси з гарбузом: покроковий рецепт

Інгредієнти:

0,1 кг гарбуза;

0,15 кг борошна пшеничного;

жменя дрібних цукатів;

0,1 кг цукру;

4-5 ложки з гіркою вівсянки;

дві ложки сметани;

1 яйце;

1 ложка олії;

третина чайної ложки соди;

кілька крапель яблучного оцту;

щіпка мускатного горіха.

Спосіб приготування: