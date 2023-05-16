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Їжа

Дієтичні кекси з вівсянки: рецепти корисного сніданку

16 Травня 2023, 16:13
Анна Голішевська редакторка стрічки
Кекси
Джерело: Unsplash

Вівсяні кекси – відмінний варіант дієтичного сніданку. У такій випічці або дуже мало борошна, або ж його й зовсім немає.

У деяких рецептах навіть немає цукру, адже для солодкості господині, які дотримуються дієти, додають натуральні фруктові цукати, мед, сухофрукти, горіхи. Як приготувати дієтичні кекси з вівсянки – читайте в матеріалі.

Вівсяні кекси: класичний покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 1 стакан дрібних вівсяних пластівців;
  • 4 ложки оливкової олії;
  • щіпка солі;
  • жменя родзинок;
  • 2 чайних ложок меду;
  • пів склянки молока;
  • 1 яйце;
  • дві ложки з гіркою борошна (пшеничного).

Спосіб приготування:

  1. Родзинки добре промийте та обсушіть на паперовому рушнику.
  2. Дрібні вівсяні пластівці змішайте з теплим молоком, медом і сіллю. Залиште на пів години. Пластівці мають розм’якнути й трохи набрякнути.
  3. Окремо збовтайте яйце. Додайте й туди ж відправте родзинки, рослинну олію.
  4. Перемішайте. Введіть борошно з пекарським розпушувачем. Добре перемішайте тісто.
  5. Силіконові формочки застеліть паперовими капсулами. Викладіть в кожну тісто на три чверті об’єму.
  6. Готуйте кекси в духовці при 180 С близько 30 хв.

Швидкий рецепт вівсяних кексів

Кекс

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • 1 стакан вівсяного борошна;
  • 1 склянка біокефіру;
  • 1 яйце;
  • 2 ложки меду або фруктози;
  • 1 яблуко;
  • 2 ложки борошна з гіркою;
  • чайна ложка пекарського порошку;
  • щіпка кориці;
  • дрібка кухонної солі.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте склянку круп’яної муки з кефіром і яйцем. Суміш повинна бути однорідною.
  2. Додайте мед, сіль, розпушувач і борошно. Усе ретельно перемішайте.
  3. Увімкніть духовку на розігрів до 180 С.
  4. Помийте яблуко та очистьте від шкірки. Зріжте м’якоть та подрібніть її кубиками.
  5. Перемішайте нарізку з корицею.
  6. Візьміть силіконові форми для кексів і вставте в них паперовий шар.
  7. Налийте в кожну по ложці тіста. Потім викладіть рівномірно по всіх форм нарізку яблука. Налийте ще тіста.
  8. Кожна форма повинна бути наповнена не більше, ніж на дві третини. Поставте в духовку на 20-30 хв.

Вівсяні кекси з гарбузом: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 0,1 кг гарбуза;
  • 0,15 кг борошна пшеничного;
  • жменя дрібних цукатів;
  • 0,1 кг цукру;
  • 4-5 ложки з гіркою вівсянки;
  • дві ложки сметани;
  • 1 яйце;
  • 1 ложка олії;
  • третина чайної ложки соди;
  • кілька крапель яблучного оцту;
  • щіпка мускатного горіха.

Спосіб приготування:

  1. Шматок гарбуза перетріть на тертці. До нього додайте цукор, вівсянку, сметану.
  2. Введіть збовтане яйце, рідке масло і мускатний горіх.
  3. Ретельно перемішайте. Всипте суміш борошна і гашеного яблучним оцтом соди. Домішайте тісто. Введіть дрібні цукати.
  4. Перемішайте і дайте тісту відпочити.
  5. Увімкніть духовку на 180-190 С. Візьміть форми для кексів та змастіть їх маслом.
  6. Викладіть тісто по формах. Їх кількість і обсяг регулюйте на свій розсуд.
  7. Ставте в духовку на 25-30 хвилин.
  8. Подавайте, присипавши цукровою пудрою.
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