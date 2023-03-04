4 марта 2023, 19:29 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Когда хочется чего-нибудь вкусного и полезного, на помощь приходят диетические десерты. Попробуйте приготовить эти диетические кексы с яблоком, отрубями и изюмом. Ингредиенты: Овсяные хлопья200 г

Отруби – 2 ст. ложки

Банан – 1 шт.

Зеленое яблоко – 1 шт.

Несладкий йогурт (5%) – 140 мл

Кокосовая стружка – 25 г

Изюм – 30 г Приготовление: Сейчас смотрят Яблоко натереть на большой терке Смешать овсяные хлопья, отруби, изюм и кокосовую стружку Банан перебить вместе с йогуртом в блендере в пюре Добавить бананово-йогуртовую смесь в сухую смесь. Добавить яблоки и перемешиваем Разложить смесь по формам для кексов. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Читайте также: Диетическое печенье на кефире – простой рецепт Источник: Смачно.ua

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