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Еда

Диетические кексы с яблоком, отрубями и изюмом

4 марта 2023, 19:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кекси
Источник: Depositphotos

Когда хочется чего-нибудь вкусного и полезного, на помощь приходят диетические десерты. Попробуйте приготовить эти диетические кексы с яблоком, отрубями и изюмом.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья200 г
  • Отруби – 2 ст. ложки
  • Банан – 1 шт.
  • Зеленое яблоко – 1 шт.
  • Несладкий йогурт (5%) – 140 мл
  • Кокосовая стружка – 25 г
  • Изюм – 30 г

Приготовление:

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  1. Яблоко натереть на большой терке
  2. Смешать овсяные хлопья, отруби, изюм и кокосовую стружку
  3. Банан перебить вместе с йогуртом в блендере в пюре
  4. Добавить бананово-йогуртовую смесь в сухую смесь.
  5. Добавить яблоки и перемешиваем
  6. Разложить смесь по формам для кексов.
  7. Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
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Источник: Смачно.ua

Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти
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