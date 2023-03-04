Когда хочется чего-нибудь вкусного и полезного, на помощь приходят диетические десерты. Попробуйте приготовить эти диетические кексы с яблоком, отрубями и изюмом.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья200 г
- Отруби – 2 ст. ложки
- Банан – 1 шт.
- Зеленое яблоко – 1 шт.
- Несладкий йогурт (5%) – 140 мл
- Кокосовая стружка – 25 г
- Изюм – 30 г
Приготовление:
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- Яблоко натереть на большой терке
- Смешать овсяные хлопья, отруби, изюм и кокосовую стружку
- Банан перебить вместе с йогуртом в блендере в пюре
- Добавить бананово-йогуртовую смесь в сухую смесь.
- Добавить яблоки и перемешиваем
- Разложить смесь по формам для кексов.
- Выпекать в духовке в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
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Источник: Смачно.ua