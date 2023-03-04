Коли хочеться чогось смачного і корисного, на допомогу приходять дієтичні десерти. Спробуйте приготувати ці дієтичні кекси з яблуком, висівками і родзинками.
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці – 200 г
- Висівки – 2 ст. ложки
- Банан – 1 шт.
- Зелене яблуко – 1 шт.
- Несолодкий йогурт (5%) – 140 мл
- Кокосова стружка – 25 г
- Ізюм – 30 г
Приготування:
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- Яблуко натерти на великій терці
- Змішати вівсяні пластівці, висівки, родзинки та кокосову стружку
- Банан перебити разом з йогуртом в блендері в пюре
- Додати бананово-йогуртову суміш до сухої суміші.
- Додати яблука і перемішуємо
- Розкласти суміш по формах для кексів.
- Випікати в духовці протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.
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Джерело: Смачно.ua