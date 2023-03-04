4 Березня 2023, 19:29 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Коли хочеться чогось смачного і корисного, на допомогу приходять дієтичні десерти. Спробуйте приготувати ці дієтичні кекси з яблуком, висівками і родзинками. Інгредієнти: Вівсяні пластівці – 200 г

Висівки – 2 ст. ложки

Банан – 1 шт.

Зелене яблуко – 1 шт.

Несолодкий йогурт (5%) – 140 мл

Кокосова стружка – 25 г

Ізюм – 30 г Приготування: Зараз дивляться Яблуко натерти на великій терці Змішати вівсяні пластівці, висівки, родзинки та кокосову стружку Банан перебити разом з йогуртом в блендері в пюре Додати бананово-йогуртову суміш до сухої суміші. Додати яблука і перемішуємо Розкласти суміш по формах для кексів. Випікати в духовці протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів. Читайте також: Дієтичне печиво на кефірі – простий рецепт Джерело: Смачно.ua

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