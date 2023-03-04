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Їжа

Дієтичні кекси з яблуком, висівками і родзинками

4 Березня 2023, 19:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кекси
Джерело: Depositphotos

Коли хочеться чогось смачного і корисного, на допомогу приходять дієтичні десерти. Спробуйте приготувати ці дієтичні кекси з яблуком, висівками і родзинками.

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці – 200 г
  • Висівки – 2 ст. ложки
  • Банан – 1 шт.
  • Зелене яблуко – 1 шт.
  • Несолодкий йогурт (5%) – 140 мл
  • Кокосова стружка – 25 г
  • Ізюм – 30 г

Приготування:

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  1. Яблуко натерти на великій терці
  2. Змішати вівсяні пластівці, висівки, родзинки та кокосову стружку
  3. Банан перебити разом з йогуртом в блендері в пюре
  4. Додати бананово-йогуртову суміш до сухої суміші.
  5. Додати яблука і перемішуємо
  6. Розкласти суміш по формах для кексів.
  7. Випікати в духовці протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.
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Джерело: Смачно.ua

Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти
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