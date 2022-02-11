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Для тех, кому за 70: от деменции можно “убежать”

11 февраля 2022, 14:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пожилые люди
Источник: Depositphotos

Исследование норвежских ученых показало, что люди в возрасте от 70 до 80 лет, которые тренируются для улучшения физической формы, реже страдают когнитивными нарушениями.

— Наши результаты показывают, что хорошая физическая форма может защитить пожилых людей от легких когнитивных нарушений, — утверждает сотрудник Норвежского университета науки и технологий Екатерина Зотчева.

Исследование продолжается уже почти десять лет. После того, как его участники занимались спортом в течение пяти лет, ученые проверили когнитивные функции почти у 1 000 из них.

Выяснилось, что мужчины и женщины, которые сохранили или улучшили свою физическую форму во время исследования, имели лучшее здоровье мозга, чем те, чья физическая форма ухудшилась за пять лет.

В ходе научной работы было выполнено МРТ-сканирование мозга участников, чтобы увидеть, как объем мозга и толщина коры головного мозга менялись на протяжении исследования. Здесь тоже лучше всех выступили самые энергичные участники.

Кора головного мозга является самым внешним слоем мозга и важна для нескольких важных функций мозга, таких как:

  • внимание
  • способность делать выбор
  • абстрактное мышление
  • память.

Эта часть мозга с возрастом истончается, а истончение коры головного мозга в разных областях связано с различными типами деменции, такими как болезнь Альцгеймера и лобно-височная деменция.

Те, кто согласился участвовать, были случайным образом распределены на три группы для выполнения в течение пяти лет различных упражнений.

Одна группа в основном выполняла интервальные тренировки высокой интенсивности, вторая в основном ходила на прогулки или выполняла другие упражнения с умеренной интенсивностью, третья старалась следовать рекомендациям органов здравоохранения быть физически активными не менее 150 минут каждую неделю.

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Выяснилось, что независимо от формы упражнений, повреждений мозга было меньше, чем ожидалось для людей в возрасте 70 лет. Группа, которая тренировалась самостоятельно, без организованного последующего наблюдения, имела наименьшее сокращение гиппокампа и таламуса.

Таким образом, тренировочный эффект оказывается наиболее значительным для людей, достигших пенсионного возраста в хорошей форме, а упражнения, улучшающие физическую форму, могут принести дополнительную пользу, подчеркивают ученые.

Источник
MedicalXpress
Теги
літні люди , Наукові дослідження , науковці , Фітнес
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