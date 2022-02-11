Исследование норвежских ученых показало, что люди в возрасте от 70 до 80 лет, которые тренируются для улучшения физической формы, реже страдают когнитивными нарушениями.

— Наши результаты показывают, что хорошая физическая форма может защитить пожилых людей от легких когнитивных нарушений, — утверждает сотрудник Норвежского университета науки и технологий Екатерина Зотчева.

Исследование продолжается уже почти десять лет. После того, как его участники занимались спортом в течение пяти лет, ученые проверили когнитивные функции почти у 1 000 из них.

Выяснилось, что мужчины и женщины, которые сохранили или улучшили свою физическую форму во время исследования, имели лучшее здоровье мозга, чем те, чья физическая форма ухудшилась за пять лет.

В ходе научной работы было выполнено МРТ-сканирование мозга участников, чтобы увидеть, как объем мозга и толщина коры головного мозга менялись на протяжении исследования. Здесь тоже лучше всех выступили самые энергичные участники.

Кора головного мозга является самым внешним слоем мозга и важна для нескольких важных функций мозга, таких как:

внимание

способность делать выбор

абстрактное мышление

память.

Эта часть мозга с возрастом истончается, а истончение коры головного мозга в разных областях связано с различными типами деменции, такими как болезнь Альцгеймера и лобно-височная деменция.

Те, кто согласился участвовать, были случайным образом распределены на три группы для выполнения в течение пяти лет различных упражнений.

Одна группа в основном выполняла интервальные тренировки высокой интенсивности, вторая в основном ходила на прогулки или выполняла другие упражнения с умеренной интенсивностью, третья старалась следовать рекомендациям органов здравоохранения быть физически активными не менее 150 минут каждую неделю.

Выяснилось, что независимо от формы упражнений, повреждений мозга было меньше, чем ожидалось для людей в возрасте 70 лет. Группа, которая тренировалась самостоятельно, без организованного последующего наблюдения, имела наименьшее сокращение гиппокампа и таламуса.

Таким образом, тренировочный эффект оказывается наиболее значительным для людей, достигших пенсионного возраста в хорошей форме, а упражнения, улучшающие физическую форму, могут принести дополнительную пользу, подчеркивают ученые.