Дослідження норвезьких вчених показало, що люди віком від 70 до 80 років, які тренуються для поліпшення фізичної форми, рідше страждають на когнітивні порушення.

– Наші результати показують, що хороша фізична форма може захистити літніх людей від легких когнітивних порушень, – стверджує співробітник Норвезького університету науки і технологій Катерина Зотчева.

Дослідження триває вже майже десять років. Після того, як його учасники займалися спортом протягом п’яти років, вчені перевірили когнітивні функції близько у 1 000 з них.

З’ясувалося, що чоловіки і жінки, які зберегли або поліпшили свою фізичну форму під час дослідження, мали краще здоров’я мозку, ніж ті, чия фізична форма погіршилася за п’ять років.

В ході наукової роботи було виконано МРТ-сканування мозку учасників, щоб побачити, як обсяг мозку і товщина кори головного мозку змінювалися протягом дослідження. Тут теж краще за всіх виступили найенергійніші учасники.

Кора головного мозку є самим зовнішнім шаром мозку і важлива для декількох важливих функцій мозку, таких як:

увага

здатність робити вибір

абстрактне мислення

пам’ять.

Ця частина мозку з віком стоншується, а витончення кори головного мозку в різних областях пов’язано з різними типами деменції, такими як хвороба Альцгеймера і лобноскронева деменція.

Ті, хто погодився брати участь, були випадковим чином розподілені на три групи для виконання протягом п’яти років різних вправ.

Одна група в основному виконувала інтервальні тренування високої інтенсивності, друга в основному ходила на прогулянки або виконувала інші вправи з помірною інтенсивністю, третя намагалася дотримуватися рекомендацій органів охорони здоров’я бути фізично активними не менше 150 хвилин щотижня.

З’ясувалося, що незалежно від форми вправ, пошкоджень мозку було менше, ніж очікувалося для людей віком від 70 років. Група, яка тренувалася самостійно, без організованого подальшого спостереження, мала найменше скорочення гіпокампу і таламуса.

Таким чином, тренувальний ефект виявляється найбільш значним для людей, які досягли пенсійного віку в хорошій формі, а вправи, що поліпшують фізичну форму, можуть принести додаткову користь, підкреслюють вчені.