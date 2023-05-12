Министерство культуры и информационной политики Украины включило приготовление украинского традиционного блюда “Голубцы” в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины. Соответствующий приказ появился на сайте ведомства 4 мая.

— Блюдо бытует на всей территории современной Украины и других стран, — говорится в приказе.

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В Украине готовят мясные и постные голубцы. Для их приготовления используют листья свежей или кислой капусты. В начинку добавляют рис, кукурузную или пшенную крупу, картофель, фасоль, грибы, лук, морковь и пряности.