Украинцы добавляют гречку повсюду, куда только можно: в борщ, в вареники, блинчики и т.д. Шеф Евгений Клопотенко предлагает приготовить с гречкой и мясом голубцы в духовке, которые в Тернопольской области традиционно готовят на Рождество.

Для голубцов:

1 капуста среднего размера

200 г гречки

500 г свиного фарша

2 луковицы

2-3 ст. л. подсолнечного масла

1 яйцо

соль

перец по вкусу

Для заливки:

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500 мл отвара из капусты

150-200 мл сметаны

3 горошки душистого перца

3 лавровых листа

щепотка соли

Капусту ополосните под проточной водой, вырежьте кочерыжку.

Опустите головку в кипящую воду и варите на медленном огне, периодически снимая готовые листики. Когда немного остынет, разрежьте каждый лист пополам, уберите твердую центральную часть, а при необходимости аккуратно срежьте и другие прожилки.

Помойте гречку, залейте крутым кипятком, оставьте на 10 минут, чтобы разбухла. Затем сцедите.

Порежьте лук кубиком и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.

В гречку добавьте свиной фарш, жареный лук, яйцо, соль, перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Выложите на листики по 1 ст. ложке фарша и сформуйте маленькие голубцы. Поместите их в форму, застеленную капустными листьями.

Смешайте 500 мл воды, где варилась капуста, со сметаной, добавьте 2 лавровых листика, 3 горошка душистого перца, соль по вкусу.

Вылейте в форму с голубцами и уложите сверху листья капусты. Готовьте в духовке час при температуре 200-220 градусов. Подавайте горячими со сметаной или сметанно-чесночным соусом.

Источник: Евгений Клопотенко