Украинцы добавляют гречку повсюду, куда только можно: в борщ, в вареники, блинчики и т.д. Шеф Евгений Клопотенко предлагает приготовить с гречкой и мясом голубцы в духовке, которые в Тернопольской области традиционно готовят на Рождество.
Для голубцов:
- 1 капуста среднего размера
- 200 г гречки
- 500 г свиного фарша
- 2 луковицы
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла
- 1 яйцо
- соль
- перец по вкусу
Для заливки:
- 500 мл отвара из капусты
- 150-200 мл сметаны
- 3 горошки душистого перца
- 3 лавровых листа
- щепотка соли
Капусту ополосните под проточной водой, вырежьте кочерыжку.
Опустите головку в кипящую воду и варите на медленном огне, периодически снимая готовые листики. Когда немного остынет, разрежьте каждый лист пополам, уберите твердую центральную часть, а при необходимости аккуратно срежьте и другие прожилки.
Помойте гречку, залейте крутым кипятком, оставьте на 10 минут, чтобы разбухла. Затем сцедите.
Порежьте лук кубиком и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.
В гречку добавьте свиной фарш, жареный лук, яйцо, соль, перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
Выложите на листики по 1 ст. ложке фарша и сформуйте маленькие голубцы. Поместите их в форму, застеленную капустными листьями.
Смешайте 500 мл воды, где варилась капуста, со сметаной, добавьте 2 лавровых листика, 3 горошка душистого перца, соль по вкусу.
Вылейте в форму с голубцами и уложите сверху листья капусты. Готовьте в духовке час при температуре 200-220 градусов. Подавайте горячими со сметаной или сметанно-чесночным соусом.
Источник: Евгений Клопотенко