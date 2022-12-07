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Їжа

Тернопільські голубці з гречкою

7 Грудня 2022, 21:02
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
голубцы
Джерело: Pixabay

Українці додають гречку всюди, куди лишень можна: у борщ, у вареника, налисники тощо. Шеф Євген Клопотенко пропонує приготувати  голубці з гречкою і м’ясом у духовці, які на Тернопільщині традиційно готують на Різдво.

Для голубців:

Для заливки:

Капусту ополосніть під проточною водою, виріжте качан.

Опустіть головку в киплячу воду та варіть на повільному вогні, періодично знімаючи готові листочки. Коли трішки остигне, розріжте кожен листок навпіл, приберіть тверду центральну частину, а за потреби акуратно зріжте й інші прожилки.

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Помийте гречку, залийте окропом, залиште на 10 хвилин, щоб розбухла. Потім зцідіть.

Поріжте цибулю кубиком і обсмажте на соняшникової олії до золотавого кольору.

У гречку додайте свинячий фарш, смажену цибулю,  яйце, сіль, перець за смаком. Добре перемішайте.

Викладіть на листочки по 1 ст. ложці фаршу та сформуйте маленькі голубці. Помістіть їх у форму, застелену капустяним листям.

Змішайте 500 мл води, де варилася капуста, зі сметаною, додайте 2 лаврових листочки, 3 горошки духмяного перцю, сіль до смаку.

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Вилийте у форму з голубцями і покладіть зверху листя капусти. Готуйте в духовці годину при температурі 200-220 градусів. Подавайте гарячими зі сметаною, або сметанно-часниковим соусом.

Джерело: Євген Клопотенко

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