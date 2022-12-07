500 мл відвару з капусти

150-200 мл сметани

3 горошки духмяного перця

3 лаврові листи

дрібка солі

Капусту ополосніть під проточною водою, виріжте качан.

Опустіть головку в киплячу воду та варіть на повільному вогні, періодично знімаючи готові листочки. Коли трішки остигне, розріжте кожен листок навпіл, приберіть тверду центральну частину, а за потреби акуратно зріжте й інші прожилки.

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Помийте гречку, залийте окропом, залиште на 10 хвилин, щоб розбухла. Потім зцідіть.

Поріжте цибулю кубиком і обсмажте на соняшникової олії до золотавого кольору.

У гречку додайте свинячий фарш, смажену цибулю, яйце, сіль, перець за смаком. Добре перемішайте.

Викладіть на листочки по 1 ст. ложці фаршу та сформуйте маленькі голубці. Помістіть їх у форму, застелену капустяним листям.

Змішайте 500 мл води, де варилася капуста, зі сметаною, додайте 2 лаврових листочки, 3 горошки духмяного перцю, сіль до смаку.

Вилийте у форму з голубцями і покладіть зверху листя капусти. Готуйте в духовці годину при температурі 200-220 градусів. Подавайте гарячими зі сметаною, або сметанно-часниковим соусом.

Джерело: Євген Клопотенко