Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

До них небайдужі всі: голубцям присвоєно статус нематеріальної спадщини України

12 Травня 2023, 13:28
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
голубці
Джерело: Depositphotos

Міністерство культури та інформаційної політики України включило приготування української традиційної страви “Голубці” до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Відповідний наказ з’явився на сайті відомства 4 травня.

– Страва побутує на всій території сучасної України та інших країн, – ідеться в наказі.

Читайте також:
ленивіе голубціЛіниві голубці: економія часу, а смак той самий

В Україні готують м’ясні та пісні голубці. Для їх приготування використовують листя свіжої або кислої капусти. У начинку додають рис, кукурудзяну або пшоняну крупу, картоплю, квасолю, гриби, цибулю, моркву та прянощі.

Джерело
Суспільне
Теги
Кулінарні рецепти Мінкульт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь