Міністерство культури та інформаційної політики України включило приготування української традиційної страви “Голубці” до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Відповідний наказ з’явився на сайті відомства 4 травня.

– Страва побутує на всій території сучасної України та інших країн, – ідеться в наказі.

В Україні готують м’ясні та пісні голубці. Для їх приготування використовують листя свіжої або кислої капусти. У начинку додають рис, кукурудзяну або пшоняну крупу, картоплю, квасолю, гриби, цибулю, моркву та прянощі.