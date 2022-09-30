Многие украинцы каждый год консервируют овощи и фрукты. Процесс этот кропотливый и требует времени, и благодаря усилиям можно получить вкуснятину на зиму.

Чтобы все удалось – следует придерживаться не только рецептов, но обращать внимание на выбор и подготовку продуктов для консервации. Следует учитывать мнение диетологов. Они предостерегают – домашняя консервация не полезна, а в некоторых случаях еще и вредна. Врачи советуют овощи и фрукты — квасить, солить, сушить и замораживать. Все потому, что это естественные способы заготовки.

— Коли ми робимо, наприклад, квашену капусту, то у нас утворюється ферментований продукт, завдяки лактобактеріям різних видів. Утворюється молочна кислота, через що розвиваються не шкідливі бактерії, а корисні, — розповідає лікарка-дієтологиня, нутриціологиня Галина Сеник.

Она напоминает, что так можно заготавливать огурцы и помидоры. Некоторые даже квасят арбузы. Но самый полезный продукт – квашеная капуста. Он относится к продуктам, способствующим долголетию.

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Квашеные продукты улучшают микрофлору кишечника, а вот у маринованных – витамины, как правило, не сохраняются – предостерегает врач. Поэтому положительного влияния на микрофлору кишечника продукт не оказывает. К тому же, когда мы маринуем, кипятим при высоких температурах продукты, стерилизуем, все витамины, содержащиеся во фруктах и ​​овощах, также разрушаются.

– Я бы советовала овощи и фрукты квасить, замораживать и высушивать. Эти способы заготовки сохраняют продукты качественнее и витамины почти в полном объеме, советует врач.

Если в хозяйстве нет сушилки, то сушить овощи и фрукты можно на открытом воздухе, но не под прямыми солнечными лучами. Под действием активных солнечных лучей продукт окислится. Следовательно, потеряет немало питательных веществ.

Сушить можно также на проветриваемом чердаке или в открытой духовке при низких температурах.

А еще врачи советуют при консервировании меньше добавлять уксуса. Ибо он может обострить некоторые недуги, особенно, если есть мочекаменная болезнь или заболевание суставов.

Но выгодно ли в нынешних условиях консервировать и заготавливать овощи и фрукты на зиму? Интересное исследование было проведено украинскими экономистами. Они посчитали реальную стоимость консервации, учитывая рыночную стоимость самих продуктов, количество израсходованной воды, газа, света и труда. И пришли к выводу, что консервировать в сегодняшних условиях выгодно.

– Мы брали за основу минимальную зарплату 6,5 тыс. грн, как стоимость труда. Соответственно, на 40-80% получается консервировать дешевле, чем покупать это в магазине, — рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Валентин Литвинов.

Эксперт подчеркнул, что самые дешевые – это грибы, поскольку часто их люди собирают сами. Без разрешений, без выращивания на специальных фермах. Соответственно, если самая дорогая часть – сам продукт, то здесь он получается бесплатным. Икра кабачковая – тоже дает почти 70% экономии. Что касается огурцов-помидоров – разница небольшая, но она все равно есть.

Впрочем, интересный факт, если ваши доходы выше 6,5 тыс. грн, то заниматься заготовкой становится экономически невыгодно.

— То есть, если зарплата от 15 тыс. грн и, главное, что живете не в регионе, где проводятся боевые действия, то здесь уже нужно подумать, что лучше сделать: заняться консервированием или отдохнуть. Потому что время, которое вы выделите на заготовку овощей, можно посвятить себе.

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Заготавливать или нет продукты на зиму – личное дело каждого. Но, если вы решитесь это делать, то эксперты советуют подойти к процессу ответственно. Выбирайте только качественные овощи и фрукты. Не брать перезрелые, гнилые и битые (хотя они и дешевле). Помните, чем меньше времени пройдет от сбора до консервации — тем больше питательных веществ сохранится в конечном продукте.